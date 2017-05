Opposition schießt weiter gegen von der Leyen

Berlin (dpa) – Die wegen terrorverdächtiger Soldaten unter Druck stehende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gerät nun auch wegen eines Waffendiebstahls in der Truppe in die Kritik. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich, warf dem Ministerium schweres Versagen vor. Wenn G36-Sturmgewehre entwendet werden, müsse der Ausschuss darüber informiert werden. Obwohl der Vorfall bereits drei Monate zurückliege, sei das nicht geschehen, sagte Hellmich der «Welt». Unbekannte hatten in Niedersachsen einen Panzer aufgebrochen und unter anderem zwei Sturmgewehre gestohlen.