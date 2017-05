Düsseldorf (dpa) – Mehr als 13 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen können heute entscheiden, wer das Land in den nächsten fünf Jahren regiert. Die SPD mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft will die Macht verteidigen, die CDU mit Spitzenkandidat Armin Laschet will sie zurückgewinnen. In Meinungsumfragen zeichnete sich zuletzt ein knappes Rennen zwischen den beiden ab. Chancen auf den Einzug in den Landtag haben neben SPD und CDU aber nur Grüne, FDP, Linke und die AfD.