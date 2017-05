CDU-Spitzenkandidat Laschet kann Ministerpräsident werden

Aachen (dpa) – In Nordrhein-Westfalen kann CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet neuer Ministerpräsident werden. Nach Auszählung aller Stimmen in seinem Wahlkreis Aachen II steht fest: Laschet hat sich knapp gegen die SPD-Kandidatin durchgesetzt. Eine Niederlage wäre brisant gewesen: Denn in Nordrhein-Westfalen kann – anders als in anderen Bundesländern – nur Ministerpräsident werden, wer ein Landtagsmandat besitzt. Die CDU hat die Landtagswahl klar gewonnen, die SPD muss deutliche Verluste verkraften, auch die Grünen haben verloren. Die FDP und auch die AfD sitzen ebenfalls im neuen Landtag.