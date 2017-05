Eltmann (dpa) – Eine Explosion hat in einer Fabrik des Autozulieferers Schaeffler in Unterfranken nach Polizeiangaben 13 Menschen verletzt. Vier von ihnen seien schwer verletzt in eine Klinik geflogen worden, twitterte das Polizeipräsidium Unterfranken. Der Brand in dem Werk in Eltmann sei inzwischen gelöscht. «Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.»