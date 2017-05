Geschäftsflugzeug stürzt nahe New York ab

Carlstadt (dpa) – Zwei Menschen sind beim Absturz eines Geschäftsflugzeugs in der Nähe eines Flughafens bei New York ums Leben gekommen. Bei den Toten handelte es sich um die Besatzung der Maschine, vermutlich um den Piloten und den Co-Piloten, wie der Sender ABC berichtete. Demnach waren keine Passagiere an Bord, und es gab am Boden keine Verletzten. Der Learjet war beim Anflug auf den Flughafen Teterboro, wenige Kilometer von der US-Metropole New York entfernt, aus unbekannten Gründen in ein Industriegebiet gekracht.