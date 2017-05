Griechische Gewerkschaften rufen zum Streik auf

Athen(dpa) – Aus Protest gegen neue, harte Sparmaßnahmen rufen Gewerkschaften in Griechenland heute erneut zu Streiks auf. Dutzende Flüge werden wegen einer vierstündigen Arbeitsniederlegung der Fluglotsen zeitlich versetzt, wie die Fluglinien mitteilten. Die Fähren sollen den zweiten Tag in Folge in den Häfen bleiben, auch die staatliche Bahn und der Nahverkehr werden bestreikt. Die beiden größten Gewerkschaften haben zu den Protesten aufgerufen. Am späten Donnerstagabend soll das griechische Parlament ein neues Sparpaket billigen, das Rentenkürzungen und Steuererhöhungen vorsieht.