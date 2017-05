Klopp: Verpassen der Champions League wäre Enttäuschung für Liverpool

Berlin (dpa) – Trainer Jürgen Klopp will am kommenden Sonntag mit dem FC Liverpool im letzten Saisonspiel der englischen Premier League den entscheidenden Schritt in die Fußball-Königsklasse machen. «Wir wären enttäuscht, wenn wir uns nicht für die Champions League qualifizieren würden», sagte der deutsche Coach dem Sportmagazin «Kicker». Die Entwicklung werde im Verein als äußerst positiv empfunden. Mit einem Sieg am 38. und letzten Spieltag gegen Absteiger FC Middlesbrough würde Liverpool sicher auf dem vierten Platz landen, der zur Teilnahme an den Champions-League-Playoffs berechtigt.