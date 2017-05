«Brasilien-Gate»: Präsident Temer droht das Aus

Brasília (dpa) – Nach Enthüllungen um Schweigegeldzahlungen und eine Behinderung von Justizermittlungen in einem Korruptionsskandal bangt Brasiliens Präsident Michel Temer um sein Amt. Zwar sagte Temer nach mehreren Krisensitzungen in Brasilia: «Ich werde nicht zurücktreten.» Er habe das Schweigen von niemandem erkauft. Aber mehrere Minister kündigten die Gefolgschaft, der Oberste Gerichtshof ermittelt gegen ihn und es gibt mehrere Anträge für ein Amtsenthebungsverfahren. Im ganzen Land forderten Hundertausende Demonstranten seinen Rücktritt. In Rio de Janeiro kam es zu schweren Ausschreitungen.