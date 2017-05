Drei Festnahmen nach Mord an Sechsjährigem in Mississippi

Jackson (dpa) – Für den Mord an einem sechsjährigen Jungen sind im US-Bundesstaat Mississippi drei junge Männer festgenommen worden. Alle drei sind unter 20 und sollen nun als Erwachsene für den Mord eines Kindes während einer Entführung angeklagt werden, zitierte der Sender CNN den örtlichen Staatsanwalt. Der Junge war am frühen Donnerstagmorgen in einem zurückgelassenen Auto gefunden worden. Er sei in den Hinterkopf geschossen worden, sagte eine Polizeisprecherin dem Sender. Die drei Teenager sollen ihn in der Nacht zuvor entführt haben, als seine Mutter ihn im Auto vor einem Supermarkt zurückließ.