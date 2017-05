Merkel stellt Ukraine neue Gespräche über Friedenslösung in Aussicht

Meseberg (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko weitere Unterstützung für Frieden in seinem Land zugesagt. Sie sehe wieder ein Ansteigen der Waffenstillstandsverletzungen, sagte Merkel bei einem Treffen mit Poroschenko in Meseberg bei Berlin. Merkel kündigte an, zügig neue Gespräche zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland über eine Beilegung des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine einleiten zu wollen. Poroschenko machte deutlich, dass die getroffenen Friedensvereinbarungen für ihn unverzichtbar seien.