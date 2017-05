Brand in Lübecker Pflegeheim – Eine Tote und drei Schwerverletzte

Lübeck (dpa) – Bei einem Feuer in einem Alten- und Pflegeheim in Lübeck ist eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Bewohner erlitten schwere Rauchvergiftungen, einer von ihnen musste beim Eintreffen der Rettungskräfte im Innenhof wiederbelebt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Rettungskräfte brachten insgesamt rund 20 Bewohner in Sicherheit, wie die Polizei. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in dem Appartement der ums Leben gekommenen Frau ausgebrochen. Die Leiche kam in die Gerichtsmedizin. Zur Brandursache konnte die Polizei noch nichts sagen.