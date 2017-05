Unionsfraktionschefs tagen – härtere Gangart bei innerer Sicherheit

München (dpa) – Vier Monate vor der Bundestagswahl kommen die Unions-Fraktionsvorsitzenden aus Bund und Ländern heute zu einer Konferenz in München zusammen. Im Zentrum des Treffens stehen unter anderem die großen Themen Sicherheit und Wirtschaft. Morgen wollen auch Kanzlerin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer an der Konferenz teilnehmen. In einer Resolution wollen CDU und CSU eine deutlich härtere Gangart bei der inneren Sicherheit in allen Bundesländern fordern: mehr Befugnisse für Behörden, härtere Strafen gegen Gefährder und Terroristen sowie deutlich mehr Überwachung.