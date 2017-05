Herrmann hat keine Zweifel an Geschlossenheit der Union

Berlin (dpa) – Der CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Joachim Herrmann, hat trotz bestehender Gegensätze Zweifel an der Geschlossenheit von CDU und CSU zurückgewiesen. «Wir wollen gemeinsam diese Wahlen gewinnen – da kann kein Zweifel sein» , sagte Bayerns Innenminister in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin», bekräftigte Herrmann. Dissens besteht zwischen beiden Parteien bei mehreren Themen. So hat sich die CSU für Steuerentlastungen ausgesprochen, die über die von Finanzminister Wolfgang Schäuble angebotenen 15 Milliarden Euro hinausgehen.