Trump besucht Israel und die Palästinensergebiete

Jerusalem (dpa) – US-Präsident Donald Trump beginnt heute seinen ersten Besuch in Israel und den Palästinensergebieten. Der 70-Jährige will den seit drei Jahren brachliegenden Friedensprozess zwischen beiden Seiten wieder in Gang bringen. Seine erste Auslandsreise wird überschattet von neuen Entwicklungen in der Russland-Affäre. Trump wird begleitet von einer großen Delegation sowie seiner Frau Melania, seiner Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner. Nach einem Besuch der Grabeskirche und der Klagemauer in Jerusalems Altstadt trifft Trump sich mit Regierungschef Benjamin Netanjahu.