Zu wild gefeiert: Berliner Polizisten zurückgeschickt

Berlin (dpa) – Zahlreiche Berliner Polizisten, die zum bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg waren, sollen sich dort völlig danebenbenommen haben und müssen nun die Heimreise antreten. Die Polizei habe Stellungnahmen angefordert und werde über Konsequenzen entscheiden. Die Zeitung «B.Z.» hatte zuerst darüber berichtet. Demnach hätten die jungen Polizisten in ihren Unterkünften exzessiv gefeiert und sich danebenbenommen. Seit dem vergangenen Wochenende sind mehrere hundert Berliner Polizisten in Hamburg. Sie sollten noch vor dem G20-Gipfel von weiteren Kollegen aus der Hauptstadt abgelöst werden.