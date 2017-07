Erste Kühe aus Deutschland in Katar eingetroffen

Doha (dpa) – Katar will mit deutschen Kühen die eigene Milchproduktion ausbauen. Die ersten der insgesamt 4000 Tiere sind am Abend am Flughafen Doha eingetroffen. Die 165 Holstein-Kühe seien von einem Händler in Budapest nach Katar geliefert worden, stammten aber ursprünglich aus Deutschland, sagte ein Sprecher der Firma Baladna der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Ausbau der Milchproduktion reagiert Katar auf die Blockade, die die drei Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten Anfang Juni über das Emirat verhängt hatten.