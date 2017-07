Verfassungsschutz-Präsident Maaßen: Türkei ist auch Gegner

Berlin (dpa) – Die Türkei ist aus Sicht des Verfassungsschutzes wegen ihrer nachrichtendienstlichen Aktionen in Deutschland ein Gegner. «Wir betrachten die Türkei spätestens seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer und den Veränderungen der türkischen Innenpolitik als Nachrichtendienst nicht nur als Partner, sondern mit Blick auf Einfluss-Operationen in Deutschland auch als Gegner», sagte Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen. Es gebe zahlreiche Einflussnahmen auf die türkischstämmige Gemeinschaft in Deutschland.