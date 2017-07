Ermittlungen nach Kohlenmonoxid-Tod von Teenagern kurz vor Abschluss

Arnstein (dpa) – Ein halbes Jahr nach dem tragischen Tod von sechs Teenagern in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein stehen die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss. «Der Bericht liegt mir zur abschließenden Entscheidung vor. Ich werde ihn im August prüfen und dann entscheiden», sagte der Leitende Staatsanwalt Boris Raufeisen der dpa in Würzburg. Die sechs Opfer im Alter von 18 und 19 Jahren hatten im Januar bei einer Feier in einer Gartenlaube im Landkreis Main-Spessart Kohlenmonoxid eingeatmet und waren gestorben. Das giftige Gas kam aus einem aufgestellten Stromaggregat.