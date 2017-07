Istanbul (dpa) – Mehr als 250 Tage nach ihrer Inhaftierung hat in Istanbul der Prozess gegen zahlreiche Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung «Cumhuriyet» begonnen. Zum Prozessauftakt überprüfte das Gericht die Personalien der «Cumhuyriet»-Angeklagten, die sich wegen angeblicher Unterstützung von Terrororganisationen verantworten müssen. Angeklagt sind 17 Mitarbeiter des Blattes – unter anderem auch der ehemalige Chefredakteur Can Dündar. Dündar lebt im Exil in Deutschland.