Lüneburg. Klare Linienführung, wohlproportioniert, edles An­thrazit-Grau: So kommen Lüneburgs neue Blumenkästen daher, die am Dienstagvormittag von der städtisc hen Tochtergesellschaft Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) per Tieflader in …