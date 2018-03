sp/lz Lüneburg. „Ohne unsere Mitarbeiterinnen könnten wir das Rathaus zumachen“, so kommentiert Oberbürgermeister Ulrich Mädge zum heutigen Weltfrauentag die Frauenquote in der Lüneburger Stadtverwaltung. In einer aktuellen Pressemitteilung heißt es: „Frauen haben Anfang …