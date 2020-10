In diesen Straßen gilt ab Montag die Maskenpflicht

Lüneburg. Die neue Allgemeinverfügung wird am Sonnabend, 31. Oktober, veröffentlicht. „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im Innenstadtbereich ab Montag verpflichtend“, erklärte Jürgen Krumböhmer, erster Kreisrat, bei der Pressekonferenz mit Vertretern des Landkreises, des Gesundheitsamtes und des Klinikums. Der Allgemeinverfügung ist eine Zeichnung beigefügt, in der die Straßen abgebildet sind, in denen diese Pflicht gilt. „Wenn wir den Inzidenzwert von 50 übersteigen, gilt das erst recht. Das Ganze hört dann wieder auf, wenn wir hoffentlich bald wieder unter die 35-Marke sinken,“ fügte Krumböhmer hinzu.

Der „engere Innenstadtbereich“, in dem die Maskenpflicht gelten wird, umfasst die nachfolgend aufgeführten Straßen und ist begrenzt im Norden durch die Straßen Rosenstraße, An den Brodbänken, Marktplatz, Am Ochsenmarkt, im Westen durch die Straßen Am Marienplatz, Neue Sülze, Salzstraße, im Süden durch die Straßen Heiligengeiststraße, Am Sande und im Osten durch die Straße Am Berge.

Hier noch einmal alle Straßen im Überblick: Am Berge

Rosenstraße

Finkstraße

Große Bäckerstraße

Heiligengeiststraße

Grapengießerstraße

Schröderstraße

Katzenstraße

Am Markt

Waagestraße

Obere Schrangenstraße

Schlägertwiete

Neue Sülze

An den Brodbänken

Am Ochsenmarkt

Münzstraße

Kleine Bäckerstraße

Auf dem Wüstenort

Am Sande

Engestraße

Kuhstraße

Apothekenstraße

An der Münze

Marktplatz

Untere Schrangenstraße

Schrangenplatz

Salzstraße

„Wir haben vor, dies auch durch Schilder kenntlich zu machen,“ so Krumböhmer. lz

