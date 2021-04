Mehr als 45.800 Impfungen im Landkreis Lüneburg

Das Durchschnittsalter der mit dem Coronavirus Infizierten ist deutlich gesunken. Immer mehr Kinder und Jugendliche stecken sich an. An diesem Wochenende sollen im Lüneburger Impfzentrum weitere 1600 Menschen geimpft werden.

Lüneburg. Das Corona-Impfzentrum in Lüneburg hat seit Jahresbeginn 45.825 Impfdosen verabreicht, davon 12.165 für Zweitimpfungen. Das teilte der Landkreis mit.

An diesem Wochenende (24./25. April) werden zusätzlich 1.600 Menschen geimpft, die betreffenden Personen sind bereits informiert. Seit 7. April 2021 führen auch vereinzelt Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Lüneburg in ihren Praxen Corona-Impfungen durch. Die aktuellen Impfzahlen veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen unter www.kvn.de.

Immer mehr Kinder und Jugendliche stecken sich an

Das Durchschnittsalter aller aktuell Infizierten liegt bei etwa 35 Jahren und ist damit in der vergangenen Woche deutlich gesunken (Vorwoche: 49 Jahre). Die meisten positiv getesteten Personen sind zwischen 35 und 59 Jahre alt, der Anteil liegt bei rund 35 Prozent. Etwas darunter (33 Prozent) befindet sich die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen im Alter bis 14 Jahren liegt bei knapp 19 Prozent und hat damit spürbar zugenommen (Vorwoche: 16 Prozent). Gut zwölf Prozent sind zwischen 60 und 79 Jahre alt, die Altersgruppe ab 80 Jahren ist lediglich mit einem Prozent vertreten.

Mit 178 Fällen wohnen die meisten aktuell infizierten Personen in der Hansestadt Lüneburg. Ein weiterer Schwerpunkt liegt derzeit im Ostkreis: In der Samtgemeinde Scharnebeck gibt es 41 Fälle, in der Samtgemeinde Dahlenburg 40 Fälle und in der Stadt Bleckede 34 Fälle. Alle weiteren Kommunen haben aktuell deutlich niedrigere Fallzahlen (Stand Donnerstag, 22. April 2021). lz