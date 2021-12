Oberverwaltungsgericht kassiert 2G im Einzelhandel

Derzeit ist die 2G-Regelung kein notwendiger Schutz gegen die Corona-Pandemie. Dieser Beschluss der Lüneburger OVG-Richter gilt für ganz Niedersachsen und ist nicht anfechtbar.

Lüneburg. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen vorläufig außer Vollzug gesetzt. Gegen diese Regelung hatte sich eine Antragstellerin, die auch in Niedersachsen Einzelhandel im Filialbetrieb mit einem Mischsortiment betreibt, mit einem Normenkontrolleilantrag gewandt und geltend gemacht, die Infektionsschutzmaßnahme sei nicht notwendig und auch mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar. Dem schloss sich der 13. Senat des OVG an. Die Außervollzugsetzung der sogenannten 2G-Regelung im Einzelhandel, nach der nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, wirkt nicht nur zugunsten der Antragstellerin, heißt es in einer Pressemittelung des Gerichts, sondern ist in ganz Niedersachsen allgemeinverbindlich. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. lz

Den OVG-Beschluss können Sie hier nachlesen.