Bleckede kreativ

Karte nicht verfügbar

Datum/Zeit

25/07/2015

11:00 - 17:00

Ort

Ackerbürgerhaus Bleckede

Kategorie(n)

Das Programm im Überblick

30. und 31. Mai: Auftakt

6. und 7. Juni: Zaubereien aus Stoff (Sandra Petersen), Malerei (Sonja Hinrichs), Goldschmuck (Elke Andre)

13. und 14. Juni: Malerei (Friederike Banse, Dörte und Sandra Petersen)

20. und 21. Juni: Malerei (Ellen Döring), Naturholz (Dietmar Gürtler-Stüble) und Gartenkeramik (Rosemarie Kuschnierz)

27. und 28. Juni: Baumperlen (Quon Antje Kappes), EinzelTeilchen (Stefanie Kruse), Malerei (Frau Kreitlow)

4. und 5. Juli: Malerei (Jugendwochenende aus der Galerie So Schön)

11. und 12. Juli: Glaskunstwerke und GoldGlasSchmuck (Christiane Zacharias-Polster), Näharbeiten (Anke Deutsch), Feine Strickwaren (Susanne Ihden), Fotografien (Klaus Günther)

18. und 19. Juli: Feine Strickwaren (Susanne Ihden), Fotografien (Klaus Günther)

25. und 26. Juli: Naturholz (Dietmer Gürtler-Stüble), Malerei (Christian Steckel)

1. und 2. August: Malerei (Ulrike Bosselmann), Gartenkeramik (Rosemarie Kuschnierz), Eisendeko (Grankow Hitzacker)

8. und 9. August: Schmucke Ideen in Silber und Gold (Christiane Schulte), Malerei (Andrea Grube)

15. und 16. August: Skulpturen, Plastiken und abstrakte Bilder in Strukturarbeite (Marlies Fromm)

22. und 23. August: Glaskunstwerke und GoldGlasSchmuck (Christiane Zacharias-Polster), Malerei (Viola Schultz und Martina Jafke)

29. und 30. August: Florale Installationen (Ursel Westedt), Malerei (Frauke Mangels).

Mehr Infos: www.bleckedekreativ.de