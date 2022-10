Rea Garvey Headliner beim Uelzen OpenR

Das Programm für das dreitägige OpenR Festival in Uelzen bringt auch 2023 wieder viel Abwechslung.

Uelzen. Unter dem inzwischen traditionellen Motto „Neue Töne“ treten am Sonnabend, 1. Juli, in der Almased-Arena in Uelzen der irische Sänger und Gitarrist Rea Garvey ("Best Bad Friend"), Deutsch-Rapper und Musikproduzent Sido ("Astronaut"), der Deutsch-Spanier Alvaro Soler („Magia“), Singer-Songwriter Tom Gregory ("Footprints") sowie Sängerin Leony („Faded love“) und Newcomerin Sophia auf. Das gab Veranstalter Ulrich Gustävel jetzt bekannt.

Der Vorverkauf für „Neue Töne“ am 1. Juli 2023 startet am Freitag, 21. Oktober, um 8 Uhr an allen bekannten Stellen sowie im Internet. Ab 14 Uhr wird am 1. Juli Einlass sein, Beginn ist dann um 15 Uhr. Tickets gibt es für Steh- und Sitzplätze sowie separat für den Stehplatz-Bereich direkt vor der Bühne.

Wie berichtet, findet am folgenden Tag, also am Sonntag, 2. Juli der „Schlager-Marathon“ in Uelzen statt. Von 14 bis 22 Uhr treten Beatrice Egli, Ross Antony, Vicky Leandros, Thomas Anders, Mickie Krause, Peter Wackel, Boney M. feat. Liz Mitchell, Semino Rossi, Anna Maria Zimmermann, Michael Holm, Marie Reim, Achim Petry und Die Junx auf.

Die Acts für den Auftakt-Freitag des Festivals (30. Juni) sollen in wenigen Wochen folgen. lz