Neu im Kino: die aktuellen Kinostarts in Deutschland

Hannover. Aufgrund der Corona-Krise blieben die hiesigen Kinos lange Zeit geschlossen – langsam läuft das Filmgeschäft jedoch wieder an. Jeden Donnerstag wird das aktuelle Kinoprogramm um die derzeitigen Neuerscheinungen erweitert. Mit unseren Kinohighlights bleiben Sie jede Woche auf dem Laufenden.

Neu im Kino: diese Filme sind jetzt zu sehen

Die Kinostarts ab Donnerstag, 2. September 2021 in Deutschland:

A Symphony of Noise (Dokumenation, Musik) After Love (Drama) Aware – Reise in das Bewusstsein (Dokumentation) Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (Drama, Komödie) Berts Katastrophen (Komödie, Familie) Die Welt jenseits der Stille (Dokumentation) Ein bisschen bleiben wir noch (Drama) French Exit (Drama, Komödie) Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft (Komödie, Familie) Iki Gözüm Ahmet (Drama, Musik) Malignant (Horror) Mary Bauermeister – Eins und eins ist Drei Räuberhände (Drama) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Action, Fantasy) Victoria (Dokumentation) Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert (Animation, Familie)

Diese Filme sind seit Donnerstag, 26. August 2021 in Deutschland in Kinos zu sehen:

Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip (Animation, Familie) Candyman (Horror) Coup (Drama) Der Hochzeitsschneider von Athen (Drama, Komödie) Die Mafia ist auch nicht mehr das, was sie mal war (Dokumentation) Die Rote Kapelle (Dokumentation) Die Unbeugsamen (Dokumentation) Killer’s Bodyguard 2 (Action, Komödie) Land (Dokumentation) Martin Eden (Drama) Now (Dokumentation) Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie (Science-Fiction) Sky Sharks (Horror, Science-Fiction) Son of the South (Drama) The Father (Drama) The Virtuoso (Thriller) Tides (Science-Fiction)

Neu im Kino: Wieso kommen Kinofilme immer am Donnerstag raus?

In Deutschland gilt Donnerstag als Kinostarttag – bis vor knapp 20 Jahren war das anders. Da liefen die Filme am Freitag an. Die deutschen Filmverleiher wollten mit der Vorverlegung schon mal die Werbetrommel rühren. In Zeiten des Internets und der sozialen Medien entscheidet das erste Wochenende immer öfter über Erfolg oder Misserfolg und damit über das weitere Schicksal eines Kinofilms.

Wie lange bleiben Kinofilme im Kino?

Wie lang oder kurz ein Kinofilm im Kino bleibt, hängt nämlich maßgeblich vom Einspielergebnis ab. Sind die Säle lange ausverkauft, bleibt der Film logischerweise auch lange im Kino. Oft präsentieren Kinobetreiber die Filme in großen Sälen und ziehen dann im Laufe der Wochen in kleinere um – sobald das Interesse abnimmt. Und natürlich rücken wöchentlich neue Filme nach, die auch gespielt werden sollen. Die Zahl der Leinwände ist begrenzt.

Mitspracherecht haben die Filmverleiher, die den Kinobetreibern die Filme vermieten. Mitunter stellen sie Bedingungen, nach denen ein Film für eine Mindestdauer gezeigt werden muss. Die Konflikte zwischen Verleihern und Kinobetreibern nehmen auf dem hart umkämpften Kinomarkt zu.

Warum sind Kinofilme im TV kürzer?

Manchem Filmfan ist es vielleicht schon aufgefallen: Kinofilme sind auf dem heimischen Fernseher fast immer etwas kürzer als im Kino. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es sich um eine geschnittene Version handelt. Entscheidend ist der Übertragungsstandard, der sich zwischen Kino und deutschem Fernsehen unterscheidet.

Auf der Leinwand werden nur 24 Bilder pro Sekunde gezeigt, im TV sind es dagegen 25 Bilder.

