Berliner Museumsinsel: Anschlag auf Kunstwerke und Antiken

Mindestens 70 Objekte sollen von den Anschlägen betroffen sein. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert.

Es soll einer der umfangreichsten Angriffe auf Kunstwerke und Antiken in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands gewesen sein: Wie Recherchen von „Die Zeit“ und „Deutschlandfunk“ ergeben haben, sollen Unbekannte am 3. Oktober mindestens 70 Objekte auf der Berliner Museumsinsel beschädigt haben.

Ob es sich dabei um einen Einzel- oder mehrere Täter handelt, sei noch nicht bekannt. Fest steht hingegen, dass mindestens 70 Objekte im Pergamonmuseum, im Neuen Museum, in der Alten Nationalgalerie und an anderen Standorten mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt wurden. Diese hinterließ sichtbare Flecken auf ägyptischen Sarkophagen, Steinskulpturen und Gemälden des 19. Jahrhunderts. Obwohl sich der Anschlag bereits am 3. Oktober ereignet haben soll, wurde weder die Öffentlichkeit noch andere potenziell gefährdete Museen in Kenntnis gesetzt.

Zu den Motiven ist bislang noch nichts bekannt. Die Anschläge wurden auf Nachfrage von „Zeit“ und „Detschlandfunk“ jedoch von der Berliner Polizei bestätigt.

RND/liz