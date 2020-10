„Plastic Hearts“: Miley Cyrus veröffentlicht neues Album im November

Los Angeles. Popsängerin Miley Cyrus („Midnight Sky“) hat nach drei Jahren Pause ein neues Album angekündigt. Ihr siebtes Studioalbum mit dem Namen „Plastic Hearts“ will die 27-Jährige am 27. November 2020 veröffentlichen. Das schrieb Cyrus am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal. Sie habe die Arbeit an dem Album vor zwei Jahren begonnen.

Waldbrände in Kalifornien haben Cyrus’ Haus zerstört

„Ich dachte, ich hätte alles durchschaut. Nicht nur die Platte mit ihren Liedern und Klängen, sondern mein ganzes verdammtes Leben“, schrieb sie weiter. Doch dann sei alles ausgelöscht gewesen. Die Waldbrände in Kalifornien hätten ihr Haus zerstört, aber ihre Mitarbeiter hätten glücklicherweise Aufzeichnungen ihrer neuen Song aufbewahrt.

