Hohenzollern setzen sich vor Gericht gegen Historiker durch

Berlin. Das Gerichtsgebäude am Tegeler Weg in Berlin wurde ab 1901 als königlich preußisches Landgericht erbaut. Gegenüber auf der anderen Spreeseite liegen Park und Schloss Charlottenburg, die einstige Sommerresidenz der Hohenzollern. In diesem preußengesättigten Ambiente setzten sich die Nachfahren der einstigen deutschen Kaiser am Donnerstag gegen den Historiker Winfried Süß vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam durch. Das Gericht bestätigte eine einstweilige Verfügung. Der Historiker darf weiterhin nicht behaupten, die Hohenzollern hätten die Idee eines “Mitspracherechts bei der historischen Darstellung der Familie” bei Ausstellungen öffentlicher Institutionen. Gefallen ist die Äußerung bei einem Interview im Oktober 2019.

Die Verhandlung vor dem Landgericht war nur ein Zwischenschritt im Streit zwischen Süß und der Familie von Preußen. Dieser Streit wiederum ist nur ein Nebenarm einer Auseinandersetzung, bei der es seit Jahren um Kunstschätze von unschätzbarem Wert geht, um Millionenforderungen - und eben immer wieder um die deutsche Geschichte.

Haben die Kaiser-Nachfahren dem Nationalsozialismus “erheblich Vorschub geleistet”?

Seit 2014 verhandeln die Hohenzollern mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg um eine Reihe von Kunstobjekten. Einige wurden nach 1945 enteignet, andere gehören unzweifelhaft der Familie und sind als Leihgaben in staatlichen Museen ausgestellt. Die Verhandlungen ruhen, nachdem Brandenburg einen seit 2015 laufenden Prozess um enteignete Immobilien wieder aufgenommen hat. Das Land hatte eine Entschädigung auf Basis des Einigungsvertrages abgelehnt. Dagegen klagen die Hohenzollern, es geht um 1,2 Millionen Euro. Laut Gesetz bekommt keinen Ausgleich, wer dem nationalsozialistischen System “erheblichen Vorschub geleistet hat”.

In dieser Frage sind sich Historikerinnen und Historiker inzwischen relativ einig. Zuletzt sagte der renommierte australische Preußen-Forscher Christopher Clark, dass der Sohn des abgesetzten Kaisers Wilhelm II., Ex-Kronprinz Wilhelm von Preußen (1882-1952), den Aufstieg der Nazis erheblich mit befördert habe.

Ein Rückschlag für die Hohenzollern: Gerade auf Clark ruhten in den vergangenen Jahren ihre Hoffnungen. Dessen ursprüngliche Auffassung aus seinem Gutachten von 2014 sei gewesen, der Kronprinz habe sich zwar versucht, den Nazis anzudienen, der Kaiser-Sohn habe aber letztlich “keine Schalter gehabt, um Menschen und Sachen in Bewegung zu setzen”. Im Lichte der neuen Erkenntnisse allerdings müsse man dies anders beurteilen. Der Kronprinz habe dem Nationalsozialismus wohl “Vorschub erheblicher Art” geleistet, sagt der Historiker, der in Cambridge lehrt.

Eine Art Drohung - oder ein Blöff?

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte jetzt, es gebe dazu keinen Historikerstreit, sondern einen “einhelligen Konsens in der Fachwissenschaft”. Was die Hohenzollern betrieben, sei der Versuch, “sozusagen Deutungshoheit über die deutsche Geschichte zu bekommen”. Das sei “nun gar keine geeignete Grundlage”.

Zuletzt hatte der Verhandlungsführer der Ex-Monarchenfamilie, Jürgen Aretz, eine Art Drohung ausgesprochen und einen Abzug von Leihgaben aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg ins Spiel gebracht. Ein Blöff? Von konkreten Angeboten weiß niemand etwas. Aber natürlich haben auch die staatlichen Kulturverwalter in Berlin und Potsdam größtes Interesse daran, dass die Kunstschätze bei ihnen bleiben. Die Geschichte Preußens erstrecke sich nicht nur auf die beiden Länder. Es sei keine Frage, dass die Kulturgüter ebenso außerhalb dieser Länder ausgestellt werden könnten.

Ministerin: Keine Gesprächsgrundlage

Manja Schüle (SPD) ist Ministerin für Wissenschaft und Kultur in Potsdam und insofern in einer Doppelrolle: Sie muss an die Kunstschätze denken, eine Debatte über die Geschichte ermöglichen - und sich schützend vor die Forscher im Land stellen. Ihre Position ist klar: “Ich als Kultur- und Wissenschaftsministerin möchte nicht mit jemandem verhandeln, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Klagen einzuschüchtern versucht. Bei dem Thema ist ein freier offener Diskurs nötig – die Debatte gehört in die Öffentlichkeit und nicht in die Hinterzimmer.”

ZZF-Direktor Martin Sabrow hatte nach der Klage gegen Süß in einem Offenen Brief an Georg Friedrich Prinz von Preußen eine “Unkultur der Einschüchterung” beklagt. Das juristische Vorgehen des Adelshauses “gegen missliebige Auslassungen von ZZF-Mitarbeitern greift die Freiheit der Wissenschaft an”, schreibt Sabrow weiter. Es drohe “insbesondere die nicht von universitären und außeruniversitären Institutionen abgesicherten Kolleginnen und Kollegen meines Faches mundtot zu machen”.

Zu Berichten, es gebe mehr als 100 gegen Wissenschaftler und Journalisten gerichtete Verfahren, sagte ein Hohenzollern-Sprecher kürzlich, die Zahl sei “eine Skandalisierung und maßlose Übertreibung”. Die Zahl war kürzlich von betroffenen Historikern genannt worden. Der deutsche Historikerverband VDH verurteile das juristische Vorgehen gegen Wissenschaftler “mit Nachdruck”, sagte die Vorsitzende Eva Schlotheuber.

Es sei jedoch “nicht in einem einzigen Fall der Versuch unternommen worden, auf Forschungen basierende Aussagen und damit eine wissenschaftliche Diskussion durch ‘Abmahnungen’ oder andere rechtliche Maßnahmen zu unterbinden”, sagte der Sprecher: “Der Prinz von Preußen wehrt sich durch die Anrufung von Gerichten gegen falsche Tatsachenbehauptungen und Eindruckserweckungen.”

Hohenzollern-Anwalt Markus Hennig sagte nach dem Gerichtstermin, die Familie stehe Diskussionsrunden und Gesprächen aufgeschlossen gegenüber. Eine vorherige Rücknahme von Klagen käme allerdings nicht in Frage. “Solche Gespräche kann es nur ohne Vorbedingungen geben.”

Von Jan Sternberg/RND