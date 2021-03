Nachwuchstalent Helena Zengel geht bei den Golden Globes leer aus

Beverly Hills. Die deutsche Golden-Globes-Hoffnung Helena Zengel ist bei der Preisverleihung in der Nacht zu Montag leer ausgegangen. Die zwölfjährige Berliner Schülerin musste sich in der Filmkategorie beste Nebendarstellerin Hollywood-Star Jodie Foster geschlagen geben - die wurde für ihre Rolle in „The Mauritanian“ ausgezeichnet. Die zweifache Oscar-Gewinnerin zeigte sich überrascht über die Ehrung: „Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich habe nie erwartet, wieder hier zu sein“, sagte Foster.

Helena Zengel fieberte im schwarzen Kleid und mit schwarzem Hut in Berlin mit. In dem Western „Neues aus der Welt“ spielte die Schülerin an der Seite von Oscar-Preisträger Tom Hanks ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Unter der Regie von Paul Greengrass gab Zengel ihr englischsprachiges Debüt. Die Rolle brachte ihr in Hollywood viel Aufmerksamkeit ein. Der Jungstar hatte vor zwei Jahren mit dem deutschen Film „Systemsprenger“ den ersten großen Erfolg.

Auch für die zweite deutsche Golden-Globes-Hoffnung lief es nicht besser: Die Netflix-Produktion „Unorthodox“ der deutschen Regisseurin Maria Schrader war als beste Mini-Serie im Rennen, hatte aber gegen „The Queen‘s Gambit“ das Nachsehen.

RND/seb/dpa