Miniatur Wunderland in Hamburg: Klingender Musikzug stellt Weltrekord auf

Hamburg. Mit einem klingenden Musikzug hat es das Hamburger Miniatur Wunderland ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Sechs Minuten lang ist ein Zug durch die Modellbau-Anlage gefahren und hat dabei mit einem Klöppel gefüllte Wassergläser zum Klingen gebracht, die an der Gleisstrecke aufgestellt worden waren.

Das Video wurde am Ostermontag freigeschaltet. Zu hören sind bekannte Klassik-Melodien, darunter Werke von Beethoven, Mozart, Bach und Bizet.

Lockdown-Projekt

Möglich war die Aktion, weil das Wunderland seit nunmehr fünf Monaten geschlossen ist. Mit Beginn des zweiten Lockdowns sei die Zeit genutzt worden, um das Wunderland zu verschönern, zu renoviert und „verrückte Sachen“ zu machen, sagte Betreiber Frederik Braun. Im Januar sei dann die Idee geboren worden, mit einer Lok die bekanntesten Klassik-Melodien auf Gläsern nachzuspielen. „Hätte es keinen Lockdown gegeben, hätten wir über das Projekt nur eine Minute nachgedacht und es dann als unmöglich beerdigt.“

Das Wunderland-Team hat sich über die ersten Reaktionen positiv überrascht gezeigt. So wurde das Video bei Youtube in den zwei Stunden von mehr als 73.000 Menschen gesehen und knapp 17.000 mal geliked. Bei Facebook wurde es 12.600 mal geteilt und 239.00 mal angeschaut. Zuschauer gab es bis Mittag in Japan, Australien und den USA.

Im Beisein der Zeugen von Guinness World Records wurde der Weltrekord am 17. März versucht und direkt beim ersten Versuch geschafft. Das Miniatur Wunderland hält damit den Rekord „Longest melody played by a model train“. Gefreut habe ihn besonders, so Braun, dass das Team trotz Abstandsregeln so nah wie selten zusammengearbeitet und etwas unmöglich Geglaubtes geschafft habe.

RND/epd