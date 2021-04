Missbrauchsvorwürfe: Verlag stoppt Auslieferung von Roth-Biografie

New York. Mehrere Frauen hätten dem Biografen von Blake Bailey sexuelle Belästigung vorgeworfen, berichteten US-Medien am Donnerstag. Daraufhin setzte der US-Verlag W.W. Norton vorerst die Auslieferung und Bewerbung der rund 900 Seiten dicken Autobiografie „Philip Roth. The Biography“ vorerst aus, zudem beendete die Literaturagentur The Story Factory die Zusammenarbeit mit Bailey.

„Diese Vorwürfe sind ernst“, zitierten mehrere Medien aus einer Mitteilung des Verlags. „Angesichts dessen haben wir entschieden, die Auslieferung und Bewerbung von "Philip Roth. The Biography" zu pausieren, bis möglicherweise weitere Informationen bekannt werden.“ Der 57 Jahre alte Bailey wies die Vorwürfe gegenüber der „New York Times“ als „kategorisch falsch und verleumderisch“ zurück. Anfragen der dpa an den Verlag und an Bailey blieben zunächst unbeantwortet.

Roth (1933-2018), der mit Bestsellern wie „Der menschliche Makel“ oder „Verschwörung gegen Amerika“ weltberühmt geworden war, hatte Bailey noch selbst als seinen Biografen ausgewählt, ihm vor seinem Tod ausführliche Interviews und Zugang zu seinem Archiv gewährt. Erste Rezensionen des Werks in den USA waren überwiegend positiv ausgefallen.

RND/dpa