Oscars 2022: Alle Academy-Award-Gewinner im Überblick

Los Angeles. Sie zählen zu den begehrtesten Preisen in der Filmbranche: die Academy Awards. Am 27. März werden sie in Los Angeles bereits zum 94. Mal verliehen. Hier eine Übersicht aller Oscar-Nominierungen 2022.

Welcher Film hat die meisten Oscar-Nominierungen erhalten?

Mit zwölf Nominierungen führt „The Power of the Dog“ die diesjährige Oscar-Favoritenliste an. Das Western-Drama der Regisseurin Jane Campion ist unter anderem als bester Film und für den Regieoscar nominiert. Zehn Oscar-Nominierungen entfallen auf das Sci-fi-Spektakel „Dune“ des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. Je sieben Oscar-Nominierungen erhielten „Belfast“ von Kenneth Branagh und die Neuverfilmung „West Side Story“ des Star-Regisseurs Steven Spielberg.

Welche deutschen Nominierungen gibt es?

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sind vier Deutsche in vier Kategorien nominiert. Diese sind:

Gerd Nefzer für „Dune“ (nominiert in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“) Hans Zimmer für „Dune“ (nominiert in der Kategorie „Beste Filmmusik“) Maria Brendle und Nadine Lüchinger für „Ala Kachuu – Take and Run“ (nominiert in der Kategorie „Bester Kurzfilm“)

Oscar-Nominierungen 2022

Bester Film

„Belfast“ – Produktion: Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacik und Tamar Thomas „Coda“ – Produktion: Fabrice Gianfermi, Philippe Rousselet und Patrick Wachsberger „Don‘t Look Up“ – Produktion: Adam McKay und Kevin J. Messick „Drive My Car“ – Produktion: Teruhisa Yamamoto „Dune“ – Produktion: Cale Boyter, Mary Parent und Denis Villeneuve „King Richard“ – Produktion: Will Smith, Tim White und Trevor White „Licorice Pizza“ – Produktion: Paul Thomas Anderson, Sara Murphy und Adam Somner „Nightmare Alley“ – Produktion: Bradley Cooper, J. Miles Dale und Guillermo del Toro „The Power of the Dog“ – Produktion: Jane Campion, Iain Canning, Roger Frappier, Tanya Seghatchian und Emile Sherman „West Side Story“ – Produktion: Kristie Macosko Krieger und Steven Spielberg

Oscar 2021 ging an „Nomadland“ – Produktion: Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey und Chloé Zhao

Beste Regie

Paul Thomas Anderson – „Licorice Pizza“ Kenneth Branagh – „Belfast“ Jane Campion – „The Power of the Dog“ Ryūsuke Hamaguchi – „Drive My Car“ Steven Spielberg – „West Side Story“

Oscar 2021 ging an Chloé Zhao – „Nomadland“

Beste Hauptdarstellerin

Jessica Chastain – „The Eyes of Tammy Faye“ Olivia Colman – „Frau im Dunkeln“ („The Lost Daughter“) Penélope Cruz – „Parallele Mütter“ („Madres paralelas“) Nicole Kidman – „Being the Ricardos“ Kristen Stewart – „Spencer“

Oscar 2021 ging an Frances McDormand – „Nomadland“

Bester Hauptdarsteller

Andrew Garfield – „Tick, Tick…Boom!“ Benedict Cumberbatch – „The Power of the Dog“ Denzel Washington – „Macbeth“ („The Tragedy of Macbeth“) Javier Bardem – „Being the Ricardos“ Will Smith – „King Richard“

Oscar 2021 ging an Anthony Hopkins – „The Father“

Beste Nebendarstellerin

Ariana DeBose – „West Side Story“ (Gewinnerin) Aunjanue Ellis – „King Richard“ Jessie Buckley – „Frau im Dunkeln“ (“The Lost Daughter“) Judi Dench – „Belfast“ Kirsten Dunst – „The Power of the Dog“

Oscar 2021 ging an Yoon Yeo-jeong – „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ („Minari“)

Bester Nebendarsteller

Ciarán Hinds – „Belfast“ J. K. Simmons – „Being the Ricardos“ Jesse Plemons – „The Power of the Dog“ Kodi Smit-McPhee – „The Power of the Dog“ Troy Kotsur – „Coda“

Oscar 2021 ging an Daniel Kaluuya – „Judas and the Black Messiah“

Beste Filmmusik

Alberto Iglesias – „Parallele Mütter“ („Madres paralelas“) Germaine Franco – „Encanto“ Hans Zimmer – „Dune“ (Gewinner) Jonny Greenwood – „The Power of the Dog“ Nicholas Britell – „Don‘t Look Up“

Oscar 2021 ging an Trent Reznor, Atticus Ross und Jon Batiste – „Soul“

Bester Filmsong

Be Alive – „King Richard“ – Musik und Text: Dixson und Beyoncé Dos Oruguitas – „Encanto“ – Musik und Text: Lin-Manuel Miranda Down to Joy – „Belfast“ – Musik und Text: Van Morrison No Time to Die – „Keine Zeit zu sterben“ („No Time to Die“) – Musik und Text: Billie Eilish und Finneas O‘Connell Somehow You Do – „Four Good Days“ – Musik und Text: Diane Warren

Oscar 2021 ging an „Fight for You“ – „Judas and the Black Messiah“ – Musik: H.E.R. und D‘Mile, Text: H.E.R. und Tiara Thomas

Bestes adaptiertes Drehbuch

Eric Roth, Jon Spaihts und Denis Villeneuve – „Dune“ Jane Campion – „The Power of the Dog“ Maggie Gyllenhaal – „Frau im Dunkeln“ („The Lost Daughter“) Ryūsuke Hamaguchi und Takamasa Ōe – „Drive My Car“ Siân Heder – „Coda“

Oscar 2021 ging an Christopher Hampton und Florian Zeller – „The Father“

Bestes Originaldrehbuch

Adam McKay und David Sirota – Don‘t Look Up Joachim Trier und Eskil Vogt – Der schlimmste Mensch der Welt (Verdens verste menneske) Kenneth Branagh – Belfast Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza Zach Baylin – King Richard

Oscar 2021 ging an Emerald Fennell – „Promising Young Woman“

Beste Kamera

Ari Wegner – „The Power of the Dog“ Bruno Delbonnel – „Macbeth“ („The Tragedy of Macbeth“) Dan Laustsen – „Nightmare Alley“ Greig Fraser – „Dune“ (Gewinner) Janusz Kamiński – „West Side Story“

Oscar 2021 ging an Erik Messerschmidt – „Mank“

Bestes Szenenbild

Grant Major und Amber Richards – „The Power of the Dog“ Rena DeAngelo und Adam Stockhausen – „West Side Story“ Stefan Dechant und Nancy Haigh – „Macbeth („The Tragedy of Macbeth“) Tamara Deverell und Shane Vieau – „Nightmare Alley“ Zsuzsanna Sipos und Patrice Vermette – „Dune“ (Gewinner)

Oscar 2021 ging an Donald Graham Burt und Jan Pascale – „Mank“

Bestes Kostümdesign

Jacqueline Durran und Massimo Cantini Parrini – „Cyrano“ Jenny Beavan – „Cruella“ Luis Sequeira – „Nightmare Alley“ Paul Tazewell – „West Side Story“ Robert Morgan und Jacqueline West – „Dune“

Oscar 2021 ging an Ann Roth – „Ma Rainey‘s Black Bottom“

Bestes Make-up und beste Frisuren

Carla Farmer, Mike Marino und Stacey Morris – „Der Prinz aus Zamunda 2″ („Coming 2 America“) Eva von Bahr, Donald Mowat und Love Larson – „Dune“ Frederic Aspiras, Anna-Carin Lock und Göran Lundström – „House of Gucci“ Linda Dowds, Stephanie Ingram und Justin Raleigh – „The Eyes of Tammy Faye“ (Gewinner) Naomi Donne, Nadia Stacey und Julia Vernon – „Cruella“

Oscar 2021 ging an Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson – „Ma Rainey‘s Black Bottom“

Bester Schnitt

Hank Corwin – „Don‘t Look Up“ Joe Walker – „Dune“ (Gewinner) Myron Kerstein und Andrew Weisblum – „Tick, Tick…Boom!“ Pamela Martin – „King Richard“ Peter Sciberras – „The Power of the Dog“

Oscar 2021 ging an Mikkel E. G. Nielsen – „Sound of Metal“

Bester Ton

Brian Chumney, Tod A. Maitland, Shawn Murphy, Andy Nelson und Gary Rydstrom – „West Side Story“ James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney und Mark Taylor – „Keine Zeit zu sterben“ („No Time to Die“) Niv Adiri, Simon Chase, James Mather und Denise Yarde – „Belfast“ Richard Flynn, Robert Mackenzie und Tara Webb – „The Power of the Dog“ Ron Bartlett, Theo Green, Doug Hemphill, Mark A. Mangini und Mac Ruth – „Dune“ (Gewinner)

Oscar 2021 ging an Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés und Phillip Bladh – „Sound of Metal“

Beste visuelle Effekte

Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles und Gerd Nefzer – „Dune“ (Gewinner) Chris Corbould, Jonathan Fawkner, Joel Green und Charlie Noble – „Keine Zeit zu sterben“ („No Time to Die“) Joe Farrell, Dan Oliver, Christopher Townsend und Sean Noel Walker – „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ Scott Edelstein, Kelly Port, Dan Sudick und Chris Waegner – „Spider-Man: No Way Home“ Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis und Dan Sudick – „Free Guy“

Oscar 2021 ging an Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley und Scott Fisher – „Tenet“

Bester Animationsfilm

„Die Mitchells gegen die Maschinen“ („The Mitchells vs. the Machines“) – Kurt Albrecht, Phil Lord, Christopher Miller und Mike Rianda „Encanto“ – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino und Clark Spencer (Gewinner) „Flee“ – Monica Hellström, Charlotte de La Gournerie, Jonas Poher Rasmussen und Signe Byrge Sørensen „Luca“ – Enrico Casarosa und Andrea Warren „Raya und der letzte Drache“ („Raya and the Last Dragon“) – Carlos López Estrada, Don Hall, Osnat Shurer und Peter Del Vecho

Oscar 2021 ging an „Soul“ – Pete Docter und Dana Murray

Bester animierter Kurzfilm

„Affairs of the Art“ – Les Mills und Joanna Quinn „Bestia“ – Hugo Covarrubias und Tevo Díaz „Boxballet“ – Anton Djakow „Rote Robin (Robin Robin) – Dan Ojari und Michael Please „The Windshield Wiper“ – Alberto Mielgo und Leo Sanchez (Gewinner)

Oscar 2021 ging an „If Anything Happens I Love You“ – Will McCormack und Michael Govier

Bester Kurzfilm

„Ala Kachuu – Take and Run“ – Maria Brendle und Nadine Lüchinger „On My Mind“ – Kim Magnusson und Martin Strange-Hansen „Please Hold“ – K.D. Dávila und Levin Menekse „Sukienka“ – Tadeusz Łysiak und Maciej Ślesicki „The Long Goodbye“ – Riz Ahmed und Aneil Karia (Gewinner)

Oscar 2021 ging an „Two Distant Strangers“ – Travon Free und Martin Desmond Roe

Bester Dokumentarfilm

„Ascension“ – Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy und Nathan Truesdell „Attica“ – Traci A. Curry und Stanley Nelson „Flee“ – Monica Hellström, Charlotte de La Gournerie, Jonas Poher Rasmussen und Signe Byrge Sørensen „Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)“ – David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel und Ahmir „Questlove“ Thompson „Writing with Fire“ – Sushmit Ghosh und Rintu Thomas

Oscar 2021 ging an „Mein Lehrer, der Krake“ („My Octopus Teacher)“ – Pippa Ehrlich, James Reed und Craig Foster

Bester Dokumentar-Kurzfilm

„Als wir Tyrannen waren“ („When We Were Bullies“) – Jay Rosenblatt „Hörbar“ („Audible“) – Geoff McLean und Matthew Ogens „Nach Hause“ („Lead Me Home“) – Pedro Kos und Jon Shenk „The Queen of Basketball“ – Ben Proudfoot (Gewinner) „Drei Lieder für Benazir“ („Three Songs for Benazir“) – Elizabeth Mirzaei und Gulistan Mirzaei

Oscar 2021 ging an „Colette“ – Anthony Giacchino und Alice Doyard

Bester internationaler Film

„Der schlimmste Mensch der Welt“ („Verdens verste menneske“), Norwegen – Regie: Joachim Trier „Drive My Car“ („ドライブ・マイ・カ“ー, „Doraibu mai kā“), Japan – Regie: Ryūsuke Hamaguchi „Flee“, Dänemark – Regie: Jonas Poher Rasmussen „Lunana – Das Glück liegt im Himalaya“ („লুনানা“), Bhutan – Regie: Pawo Choyning Dorji „The Hand of God“ („È stata la mano di Dio“), Italien – Regie: Paolo Sorrentino

Oscar 2021 ging an „Der Rausch“ („Druk)“, Dänemark – Regie: Thomas Vinterberg

RND/pf