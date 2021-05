Filmdreh im Weltraum: Russische Schauspielerin fliegt zur Raumstation ISS

Moskau. Für einen Filmdreh auf der Raumstation ISS ist die russische Schauspielerin Julia Peressild ausgewählt worden. Die 36-Jährige werde am 5. Oktober gemeinsam mit Regisseur Klim Schipenko in einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aufbrechen, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstag mit.

Die Schauspielerin hatte sich für die Rolle im Weltall unter 20 Finalistinnen durchgesetzt. Insgesamt waren mehr als 3000 Bewerbungen eingegangen. Neben Fähigkeiten im Schauspiel seien medizinische Tests ausschlaggebend gewesen, hieß es von Roskosmos. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Peressild vor elf Jahren mit dem russischen Spielfilm „Krai“, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielt.

Film hat den Arbeitstitel „Wysow“ (Herausforderung)

Der Film des 37 Jahre alten Regisseurs Schipenko („Salyut-7 – Tödlicher Wettlauf im All“) soll in Teilen im Kosmos gedreht werden und hat den Arbeitstitel „Wysow“ (Herausforderung). Er und Peressild werden den Angaben zufolge am 1. Juni ein spezielles Training für ihren Flug zum Außenposten der Menschheit beginnen. Falls jemand ausfallen sollte, steht eine Ersatzmannschaft bereit.

Der Film ist Roskosmos zufolge Teil eines großangelegten wissenschaftlichen und pädagogischen Projekts, bei dem Dokumentarfilme etwa über die Raketen- und Raumfahrtindustrie entstehen. Es solle zudem zeigen, dass Flüge ins All nicht mehr nur für Fachleute, sondern für immer mehr Interessierte möglich seien.

RND/dpa