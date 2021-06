Neue Discoplatte: Foo Fighters kündigen Bee-Gees-Tributalbum an

Die Rockband Foo Fighters trifft auf peppigen Discopop: Passt nicht? Passt doch! Die bekannten US-Musiker bringen eine neue Platte auf den Markt. Unter dem Namen Dee Gees veröffentlichen sie ein Album mit Coversongs der legendären, englischsprachigen Popgruppe Bee Gees.

Auf ihren Social-Media-Kanälen wie Instagram und Twitter kündigen die Foo Fighters das nun an: „Wir stellen vor: Die Dee Gees! ‚Hail Satin‘ erscheint in lokalen Plattenläden und auf Tanzpartys in eurer Nähe am 17. Juli!“, heißt es dort.

Der 17. Juli ist der Record Store Day und gilt als weltweit größtes Musikevent zur Unterstützung der Plattenläden – mit exklusiven Releases verschiedener Künstler. Deswegen wird auch das neue Album der Foo Fighters alias Dee Gees auf Vinyl erscheinen.

Neue Vinyl der Foo Fighters ist zweigeteilt

Die neue Platte wird in zwei Teile aufgeteilt sein, schreibt die BBC. Bekannte Bee-Gee-Klassiker wie „Night Fever“ oder „You Should Be Dancing“ gibt es auf der einen Seite der Platte zu hören, auf der anderen erscheinen Liveversionen von Foo-Fighter-Songs vom Studioalbum „Medicine at Midnight“.

Bereits im Februar gab es einen kleinen Einblick von der Rockband. In einer Radiosendung der BBC wurden sie gebeten, einen Song zu covern – und sie entschieden sich für den Hit „You Should Be dancing“, ein Lied der Bee Gees, das 1976 erschienen ist.

RND/sp