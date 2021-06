„It’s coming home“: Wie ein Song zu Englands größter Fußball-Hymne wurde

Hannover. „It‘s coming home, it’s coming home, Football’s coming home“ - diese Zeilen kennt man nicht nur auf der Insel. Immer wieder bei großen Fußballturnieren, aber ganz sicher bei Beteiligung der englischen Nationalmannschaft, hört man in den Stadien, in den Biergärten und auf den Straßen einen Song, den alle nur als „Football‘s coming home“ kennen.

Auch am Dienstag war das so - nach dem 2:0-Sieg der Engländer gegen die deutsche Nationalmannschaft stand das Land Kopf. Auf den Straßen ertönten immer wieder dieselben Textzeilen, sogar Ed Sheeran sang das Lied für die Mannschaft.

Tatsächlich heißt der Song gar nicht offiziell „Football‘s coming home“, sondern „Three Lions“, was wiederum auch der Spitzname der englischen Fußballnationalmannschaft ist, auf deren Wappen sich drei Löwen befinden. In diesem Jahr feiert das Lied sein inzwischen 25-jähriges Jubiläum. In zahlreichen Ländern stürmte „Three Lions“ in den vergangenen Jahrzehnten die Charts, bei Spotify hat die Original-Version des Songs 25 Millionen Aufrufe, bei Youtube sogar 29 Millionen.

Doch welche Geschichte steckt hinter dem Song? Und wie konnte das Lied zu so einer riesigen Fußball-Hymne werden?

Wenn sich Rockstars und Komiker treffen

Original-Interpret von „Three Lions“ ist die britische Rockband The Lightning Seeds in Kooperation mit den Comedians David Baddiel und Frank Skinner. Letztere haben in den Neunzigerjahren eine eigene Sendung bei der BBC, die sich „Fantasy Football League“ nennt. Sie basiert auf dem gleichnamigen Spiel, das Mitte der Neunzigerjahre vor allem im englischsprachigen Raum populär wird.

Frank Skinner ist zu dieser Zeit ein beliebter Stand-Up-Comedian, David Baddiel wird Anfang der Neunzigerjahre mit seiner Sketch-Comedyshow „The Mary Whitehouse Experience“ erfolgreich. Beide gelten als riesige Fußballfans.

Ian Broudie, Songwriter der Lightning Seeds, ist der musikalische Kopf hinter dem Song „Three Lions“. Schon in den Achtzigerjahren ist Broudie ein wichtiger Name in der Liverpooler Musikszene, 1989 gründet er seine Rockband. Schon vor „Three Lions“ haben die „Lightning Seeds“ einige Hits, etwa den Song „Pure“, der es in Großbritannien in die Top 20 schafft.

Fußballfans der Nation

1996, dem Erscheinungsjahr von „Three Lions“, steht Broudie gerade mit seinem dritten Studioalbum in den Charts, als er einen Anruf von der Football Association bekommt, dem englischen Fußballverband. Broudie soll einen Song für die Fußball-Europameisterschaft 1996 schreiben. Die Idee, die Comedians Baddiel und Skinner einzubeziehen kommt nicht vom Verband, sondern von Broudie selbst. Der Grund: Die beiden sind zu der Zeit im Fernsehen enorm populär und werden von den Zuschauern unweigerlich mit dem Fußball verbunden.

Ab diesem Zeitpunkt gibt es zwei Versionen der Geschichte. Broudie sagt, er habe zunächst gar nicht mit seiner Band „Lightning Seats“ im Song auftauchen wollen. Er habe nur das Lied schreiben und die beiden Komiker singen lassen wollen. „Aber alle sagten: Nein, es müssen auch die ‚Lightning Seeds‘ dabei sein“, so Broudie in einem Interview mit dem „Guardian“.

Davie Baddiel sagt, er und sein Kollege Frank Skinner seien damals so etwas wie die „Fußballfans der Nation“ gewesen und wohl deshalb von Broudie ausgewählt worden. „Wir waren sehr aufgeregt, sagten aber frech, dass wir den Song auch singen wollen - trotz fehlender stimmlicher Begabung.“ Erstaunlicherweise habe Broudie ja gesagt.

Fußballbund mag das Lied nicht

Broudie habe sich dann mit den beiden im Studio verabredet und Ideen entwickelt. Eine Melodie hat der Songwriter zu diesem Zeitpunkt schon im Ohr. Eine, die sich „anfühle wie ein Fußballlied“ und die sich „gut mitsingen lasse“. Broudie habe den Komikern eine erste Idee auf dem Klavier vorgespielt. Textlich allerdings habe man etwas besonderes wagen wollen, heißt es von allen Interpreten.

Zunächst einmal habe man sich dagegen entschieden, für das Lied mit Fußballspielern zusammenzuarbeiten. Die FA habe gefragt, wie viele Spieler das Lied denn singen sollten. Gar keiner, so die Entscheidung der drei Interpreten. „Ich wollte nicht, dass es England-istisch oder nationalistisch ist“, sagt Broudie im „Guardian“-Interview.

Bei der FA sei das damals überhaupt nicht gut angekommen. „Was soll das alles, wir werfen es weg“, zitiert Broudie einen Verantwortlichen des Verbandes in einem älteren Interview. Baddiel sagt, dass der FA das Lied zu langsam und ruhig gewesen sei.

Ein ganz anderer Fußballsong

Am 20. Mai 1996 erscheint das Lied trotzdem auf CD. Paul Gascoigne gilt als einer der ersten Spieler, die sich von dem Stück begeistert zeigen. Im Wembley-Stadion soll ein DJ den Song sogar gegen den Willen der FA aufgelegt haben, allerdings mit einer überraschenden Wendung: Englische Fans sangen lauthals mit - und zwar nicht nur bei diesem Spiel, sondern bei jedem Spiel.

Die andere Besonderheit: „Three Lions“ ist kein klassischer Fußballsong. Im Studio habe man sich sich lange darüber unterhalten, was es eigentlich bedeute englischer Fußballfan zu sein, heißt es von Baddiel. Das sei auch in der gemeinsamen Fernsehshow immer wieder Thema gewesen. Und schließlich sei man zu einem Entschluss gekommen.

„Anstatt ein idealisiertes oder triumphales Lied zu schreiben, wie die meisten zuvor, mit ihren Visionen, den Pokal zu gewinnen, beschlossen wir, ein Lied über die Annahme zu schreiben, dass wir, England, verlieren würden“, erklärt der Komiker dem „Guardian“.

Verletzlich und melancholisch statt aggressiv

Im Lied gehe es ums Verlieren und die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie klappen könnte. Im Songtext heißt es beispielsweise frei übersetzt: „Alle haben’s gesehen / Sie wissen es / Sie sind sich so sicher, dass es England wieder versemmelt, sich alle Träume in Luft auflösen / Aber ich weiß, dass sie spielen können / Denn ich erinner’ mich.“

Die Zeile „It‘s coming home“ habe sich eigentlich darauf bezogen, dass England das Turnier 1996 ausrichtet. „Meiner Meinung nach geht es bei der Zeile auch darum darum, ein Fußballfan zu sein, der in 90 Prozent der Fälle mit Niederlagen konfrontiert ist“, so Broudie. Heute hat die Zeile eine viel breitere Bedeutung und wird nach einem Sieg der Mannschaft aus voller Kehle gesungen.

Für Baddiel ist all das auch der Grund für den Erfolg des Liedes: „Es ist ein Fußballlied, das sich nicht nationalistisch anfühlt oder triumphalistisch oder aggressiv. Es ist optimistisch, aber es behält durchweg etwas Melancholisches und Verletzliches. Als ich es das erste Mal von 78.000 Menschen gesungen hörte, konnte ich den Schmerz und die Hoffnung, aber auch die Freude hören.“

„Etwas Besonderes geschaffen“

Einer dieser Momente, die Baddiel beschreibt, ist heute noch auf Youtube zu sehen. Bei der Europameisterschaft 1996 singen tausende englische Fans im Wembley-Stadion erstmals „Football‘s Coming Home“.

Das Aufeinandertreffen zwischen England und Schottland in Wembley gilt heute als der Moment, in dem der Song endgültig die Herzen der Fans erobert. „Wir hatten gerade 2:0 gewonnen. Als sie am Ende die Trikots tauschten, spielten sie es über den Lautsprecher und ich fand es ‚großartig‘“, sagte Skinner einmal der BBC. „Und dann hat das Publikum es wirklich mitgesungen. Da wusste ich, dass wir etwas Besonderes geschaffen haben.“

Und auch die Europameisterschaft 1996 spiegelt gut die Atmosphäre des Songs wieder. Für die Engländer endet das Turnier in diesem Jahr mit einem Elfmeterschießen gegen Deutschland und einem 1:1. Vier Tage später wird Deutschland Europameister.

Andere Teams dichten Song um

Songwriter Ian Broudie erinnert sich noch genau an den Moment. Er habe abends im Hotezimmer gelegen und draußen Menschen seinen Song singen hören. Er habe dann aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass das deutsche Fans waren. „Ich liebe es, dass es ein Lied über so viele Dinge geworden ist. Ich glaube nicht, dass es jemals nur um England ging.“

Mit der Zeit entwickelt sich „Three Lions“ zu einem weltweiten Hit. 1996 liefert sich der Songs mit „Killing me softly“ von den Fugees einen Kampf um Platz 1 der britischen Charts. Für die WM 1998 nimmt das Team den Song als „3 Lions ’98″ neu auf - wieder steigt die Single auf Platz 1 in die Charts. Auch 2002 und 2006 wird die Single wiederveröffentlicht.

Für die WM 2010 gründen Baddiel, Skinner und Broudie zusammen mit Russell Brand und Robbie Williams die Formation „The Squad“ und nehmen das Lied erneut neu auf. Im Juli 2018, als England das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht, steigt die Originalversion von Three Lions erneut auf Platz 1 in Großbritannien.

„Wir haben die Fußballhymne getötet“

Auch amerikanische Baseballteams und deutsche Fußballclubs schreiben das Lied um und übertragen die Lyrics auf ihr Team. Dass es sich bei den „Three Lions“ um die drei Löwen auf den englischen Trikots handelt, wissen inzwischen nur noch die wenigsten.

Die niederländische Hermes House Band liefert 2002 eine Cover-Version des Hits. Statt „Three Lions on the shirt“ heißt es in den Lyrics nun „Heroes in the Shirt“ - Helden im Trikot. Für Werder Bremen liefern „Die Original Deutschmacher“ eine Coverversion mit dem Titel „Das W auf dem Trikot“. Und das Comedy-Duo Mundstuhl textet das Lied für die Eintracht Frankfurt um - hier heißt es nun„Adler auf der Brust“.

Zu Ende ist die Erfolgsgeschichte des Songs damit noch lange nicht. Zum 25. Jubiläum des Songs wurde im Mai eine limitierte Vinyl-Edition veröffentlicht, komplett in rot. Nur einen Nachteil hat der riesige Erfolg des Hits: Nach „Three Lions“ konnte in England nie wieder ein Künstler mit einem Fußballsong an einen solchen Hype anknüpfen.

„'Three Lions‘ hat die Fußballhymne endgültig getötet“, sagte Baddiel vor einigen Jahren der BBC. „Nach 1996 gab es ein paar Versuche, aber niemand hat es geschafft. Und das liegt daran, dass es die beste Fußballhymne aller Zeiten ist.“

Von Matthias Schwarzer/RND