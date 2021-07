„Lethal Weapon“ und „Superman“: Starregisseur Richard Donner ist tot

Los Angeles. Der US- Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren, wie seine Frau Lauren Schuler Donner gegenüber US-Medien bestätigte. Donner arbeitete in den 1970er- und 1980er-Jahren an einigen der größten Hollywood-Hits mit, darunter „Superman“ mit Christopher Reeve, „Die Goonies“ und die „Lethal Weapon“-Reihe mit Mel Gibson und Danny Glover.

Donner startete seine Karriere als Regisseur zahlreicher TV-Serien - darunter Folgen von „Twilight Zone“, „Solo für O.N.C.E.L.“ und „Gilligans Insel“. Seinen Hollywood-Durchbruch feierte er 1976 mit „Das Omen“, in die Riege der absoluten Hollywood-Größen katapultierte Donner die Comicverfilmung „Superman“ zwei Jahre später. Der Film spielte das Zehnfache seines Budget von 30 Millionen Dollar ein.

Für die „Lethal Weapon“-Reihe saß Donner in den 80er-Jahren weiter auf dem Regiestuhl, für die Marvel-Comicverfilmung „X-Men“ (2000) sowie die Fortsetzungen agierte er als Produzent.

RND/seb