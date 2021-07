Sülzchen und Wortduelle am Tresen: Daniel Brühls Regiedebüt „Nebenan“

Dem Filmstar Daniel (Daniel Brühl) geht’s super. Ein schickes Loft am Prenzlauer Berg, eine attraktive Gattin und zwei wohlgeratene Kinder, um die sich die Nanny kümmert. Dieser Turbotyp strahlt Erfolg und Sicherheit aus. Auf dem Weg zum Flughafen macht er Station in einer Eckkneipe, um sich auf das Casting für einen Superheldenfilm vorzubereiten. Doch dann zieht ihn ein unbekannter Nachbar (Peter Kurth) ins Gespräch und scheint mehr von Daniels Vorzeigefamilie zu wissen, als diesem lieb ist. Irgendwann schwindet die Coolness, kleben die verschwitzten Haare am Kopf, wackelt das Ego.

Daniel Brühl, international renommierter deutscher Schauspieler und Sympathieträger, kokettiert mit persönlichen Erfahrungen, will aber nichts zu tun haben mit der gockeligen Filmfigur. Brühl löst die Grenzen zwischen Wahrheit und Spiel bewusst nicht auf. Die böse Satire übers Showgeschäft und Hollywood wandelt sich zum Psychothriller über Gentrifizierung und Abgehängtsein – und erzählt auch viel von Versagerängsten und Selbstüberschätzung.

In scharfen Wortduellen am Tresen bei Bier und „Sülzchen“ wird zwischen patentem Promi und perfidem Nachbarn der Spieß umgedreht. Dann geht es um Lebenslügen, die der Ossi und Verlierer der Wohlstandsgesellschaft dem arroganten Besserwessi um die Ohren haut, bis die Situation eskaliert. Dem fulminant aufspielenden Darstellerduo könnte man in diesem Mix aus Humor und Tragik endlos zugucken. Für Brühl ein Superstart ins Regiegeschäft.

„Nebenan“, Regie: Daniel Brühl, mit Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann, 90 Minuten, FSK 12

Von Margret Köhler/RND