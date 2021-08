Jennifer Lopez tritt beim „Global Citizen”-Festival in New York auf

Los Angeles/New York. Die Starbesetzung für das „Global Citizen“-Festival am 25. September wächst weiter. Latina-Star Jennifer Lopez (52) wird im New Yorker Central Park auf der Bühne stehen, wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben. „Ich kann es kaum erwarten. Bis bald NYC!“, schrieb Lopez auf Instagram. In den vergangenen Wochen waren bereits Weltstars wie Billie Eilish, Ed Sheeran, Coldplay, Shawn Mendes, Usher und die Boygroup BTS angekündigt worden.

24-stündige Liveshow

Die Veranstaltung findet in mehreren Städten statt, darunter New York, Paris, London, Rio de Janeiro und Sydney. Mit Konzerten und politischen Beiträgen soll eine 24-stündige Show entstehen. Das Festival wirbt für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Krankheiten und setzt sich für Klima- und Umweltschutz ein.

Lopez war auch schon im Mai beim „Vax Live“-Konzert von Global Citizen dabei, um eine globale Impfkampagne gegen Covid-19 zu unterstützen. Damals trat sie in einem Stadion in Los Angeles auf. Die „Let's get loud““-Sängerin und Schauspielerin hatte kürzlich ihren 52. Geburtstag zusammen mit Oscar-Preisträger Ben Affleck auf einer Yacht gefeiert. Auf Instagram postete sie einen Schnappschuss, auf dem sie sich innig küssen.

RND/dpa