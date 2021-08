Scarlett Johansson spielt im nächsten Film von Kultregisseur Wes Anderson mit

Los Angeles. Der amerikanische Star-Regisseur Wes Anderson (52) baut das Ensemble-Cast für seinen nächsten Film weiter aus. Auch „Black Widow“-Star Scarlett Johansson (36) soll in dem noch titellosen Projekt mitspielen, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Montag (Ortszeit) berichteten. Die Dreharbeiten sind in Spanien bereits angelaufen, der Inhalt ist unter Verschluss. Bekannt ist aber schon, dass eine Star-Riege um Tom Hanks, Margot Robbie, Adrien Brody, Bill Murray und Tilda Swinton dabei ist.

Anderson (“Grand Budapest Hotel”, “Isle of Dogs”), der im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes das Comedy-Drama “The French Dispatch” vorstellte, arbeitete mit Johansson als Sprecherin schon für den Animations-Film “Isle of Dogs - Ataris Reise” zusammen.

Die Schauspielerin war im vorigen Jahr gleich für zwei Oscars im Rennen, als beste Hauptdarstellerin in „Marriage Story“ und als Nebendarstellerin in „Jojo Rabbit“. Der „Black Widow“-Star sorgte Ende Juli mit einer Schadensklage gegen Disney für Schlagzeilen.

RND/dpa