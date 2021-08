BH-Test im Bundestag – die Kino-Doku „Die Unbeugsamen“ erzählt vom Sexismus in der Politik

Lautes Gelächter und Gejohle, Schenkelklopfen, auf Bänke hämmern und obszöne Zwischenrufe wie „du willst es doch nur besorgt bekommen“. Wer bei dem Getöse glaubt, ein tobender Männerstammtisch fröne seiner Frauenverachtung, irrt. Die Bilder stammen aus dem deutschen Parlament 1983 während und nach der Rede der Grünen-Abgeordneten Waltraud Schoppe. Sie hatte es gewagt, in den heiligen Hallen die Bestrafung der Vergewaltigung in der Ehe zu fordern und den „alltäglichen Sexismus im Parlament einzustellen“. Für die feixenden Herren der Schöpfung eine Provokation und Zumutung.

Für Frauen in der Politik war jedenfalls die Bonner Republik eine ungeheure Zumutung. Da konzedierte der CDU-Grande Heiner Geißler den „Damen“ jovial, doch „ganz passabel“ auszusehen, um dann festzustellen: „Der Zahn der Zeit nagt auch bei Ihnen ganz schön.“

Aber es blieb nicht bei Verbalattacken. Wenn Helga Schuchardt von der FDP sich daran erinnert, wie der CSU-Abgeordnete Richard Stücklen im Bundestag mit dem Daumen über ihren Rücken fuhr, um herauszufinden, ob sie einen BH trug, ist man fassungslos. Anlass für diese weltbewegende Frage war eine Wette mit seinen Parteigenossen.

Der Regisseur zeichnet eine Epoche sexueller Diskriminierung

Regisseur Torsten Körner will der einseitig männerzentrierten Geschichtsschreibung etwas entgegensetzen und erzählt in der sehr fein montierten Zeitreise in die Bonner Republik, wie sich diese eigenwilligen, streitbaren und widerborstigen Pionierinnen mühsam, geduldig und unerschrocken durchsetzten und eine eigene Stimme fanden, ganz ohne gendern.

Dabei verzichtet Körner auf belehrende Kommentare und Off-Texte, teilt den Dokumentarfilm in verschiedene Kapitel auf. Das schockierende, teilweise unveröffentlichte Archivmaterial zeigt, was los war im Hohen Haus, zeichnet von den 1950er-Jahren bis zur Wiedervereinigung eine Epoche sexueller Diskriminierung und Demütigung. Dazu kommen manchmal bittere, absurde, aber auch humorige Erinnerungen an westdeutsche Politik in den zahlreichen Interviews mit damaligen Politikerinnen, die sich mutig gegen Männermacht stellten, sich über die Parteigrenzen hinweg solidarisierten.

Als die CSU-Politikerin Ursula Männle den grünen Frauen sogar gratulierte, als die 1984 den Fraktionsvorstand kaperten, hatte sie in ihrer Partei nicht mehr viel zu lachen. Unvergessen Gesundheitsministerin Elisabeth Schwarzhaupt, die 1961 gern „Frau Ministerin“ genannt werden wollte, der aber Bundeskanzler Konrad Adenauer kurzerhand erklärte, „in diesem Kreis sind auch Sie ein Herr“. Erschütternd ist das Kapitel Petra und Hannelore. Das Leben von Hannelore Kohl, der „Frau an seiner Seite“, und von Petra Kelly, der Ikone der Friedensbewegung, endete in einer Tragödie.

Was Bundesministerin Käte Strobel einst sagte, hat leider nichts an Aktualität verloren: „Politik ist eine viel zu ernste Sache, um sie alleine den Männern zu überlassen.“ Dass der Frauenanteil im Bundestag derzeit bei nur 31,5 Prozent liegt, und damit ähnlich niedrig wie 1998 mit 30,9 Prozent, ist beschämend. Also: Mehr Frau wagen! Der Kampf geht weiter.

„Die Unbeugsamen“, Regie: Torsten Körner, 99 Minuten, FSK 0 (Kinostart am 26. August)

Von Margret Köhler/RND