„French Exit“ im Kino – One-Woman-Show mit Michelle Pfeiffer

Allein schon wegen Michelle Pfeiffer lohnt dieser Film. Sie spielt in Azazel Jacobs‘ Schwarzer Komödie „French Exit“ eine einstmals reiche Frau in New York. Nach dem Tod ihres Mannes steht sie vor dem Nichts. Sogar die Wohnung in Manhattan muss verkauft werden.

Was Frances bleibt, sind ihre Nerzmäntel und ihr schwarzer geheimnisvoller Kater. Kurzerhand bricht sie daraufhin mit ihrem Sohn Malcolm (Lucas Hedges) auf nach Paris, wo eine Freundin ihr eine bescheidene Wohnung angeboten hat. Dort will sie nun leben, bis die letzten Reste ihres Erbes aufgebraucht sind.

Jacobs zeichnet das leicht surreale Porträt einer verarmten Gesellschaftsdame, die nicht bereit ist, sich mit den neuen Umständen ihres Lebens auch nur irgendwie zu arrangieren. Gelangweilt und stets mit einer Zigarette in der Hand gibt sie großzügig ihr letztes Geld aus.

Frances hat in sehr lustigen Szenen einen diebischen Spaß einen renitenten Kellner gemein vorzuführen oder einem Obdachlosen im Park ein Bündel Geldscheine in die Hand zu drücken. Michelle Pfeiffer macht aus diesem Film eine sehenswerte One-Woman-Show.

„French Exit“, Regie: Azazel Jacobs, mit Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, 118 Minuten, FSK 12

Von Ernst Corinth/RND