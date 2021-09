Konzert in Kopenhagen: 50.000 Menschen feiern ohne Corona-Auflagen

Kopenhagen. Eine dänische Rockband hat ein Konzert vor Zehntausenden Fans gespielt und damit die pandemiebedingt fast vergessene Zeit großer Stadionkonzerte wiederaufleben lassen. Nach der Aufhebung der letzten verbliebenen Corona-Beschränkungen in Dänemark zog die Band The Minds of 99 in Kopenhagen knapp 50.000 dicht an dicht stehende und sitzende Zuschauer und Zuschauerinnen in ihren Bann, wie Aufnahmen aus dem Stadion Parken zeigten. Die Veranstalter hatten vorab von der ersten Stadion-Show mit voller Zuschauerauslastung in Europa seit Beginn der Coronavirus-Pandemie gesprochen.

Die Impfquote ist in Dänemark im europäischen Vergleich besonders hoch: Mehr als 83 Prozent aller Bürger über zwölf Jahre sind im Land bereits fertiggeimpft, wie Zahlen des dänischen Gesundheitsinstituts SSI zeigten.

„Es lag Magie in der Luft“

„An einem historischen Samstagabend vor 50.000 Zuschauern im Parken hat The Minds of 99 ein seltenes euphorisches Volksfest geschaffen. Es lag Magie in der Luft. Gänsehaut am Arm. Schweiß in der Achselhöhle“, jubelte die Zeitung „Ekstra Bladet“, die von einem „Publikum in Ekstase“ sprach. „Es ist klar, dass die Leute es vermisst haben, sich für ein gutes Konzert zu versammeln. Die Stimmung ist absolut top!“, schrieb die Stadionreporterin der Zeitung am späten Abend vor Ort. Ihr Kollege ergänzte: „Länderspielstimmung ist eine Untertreibung.“

In Dänemark waren am Freitag auch die letzten Corona-Beschränkungen gefallen. Seitdem muss man auch bei Großveranstaltungen nicht mehr per Corona-Pass auf dem Smartphone vorzeigen, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist. Bereits bei den vier in Kopenhagen ausgetragenen Begegnungen der Fußball-EM im Juni waren zwischen 15.000 und 24.000 Menschen im Parken dabei gewesen.

