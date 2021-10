„Here Comes The Night“: Tokio Hotel melden sich mit neuer Single zurück

Berlin. Tokio Hotel haben sich mit einer neuen Single zurückgemeldet. Die Band feierte das am Freitag mit einem roten Teppich in Berlin. Dazu kam auch Moderatorin Heidi Klum, die mit Musiker Tom Kaulitz verheiratet ist.

Voller Ketten und Tattoos, blond und oben ohne: So zeigt sich Sänger Bill Kaulitz zu Clubklängen im Video zur Single „Here Comes The Night“. Das sei „ein Song über die Nacht - und die Hassliebe zu ihr“, heißt es in der Ankündigung von Sony Music dazu.

Neues Album in nächsten Jahr

Die Kaulitz-Zwillinge haben kürzlich bei Spotify einen Podcast gestartet („Kaulitz Hills - Senf auf Hollywood“). Im nächsten Jahr soll es ein neues Album von Tokio Hotel geben.

Die Band kommt ursprünglich aus Magdeburg und wurde 2005 mit „Durch den Monsun“ bekannt. Am Freitag feierte die Gruppe auch eine Gold-Auszeichnung für die Single „White Lies“, die sie zusammen mit Vize veröffentlicht hat.

RND/dpa