Autor Bernhard Schlink: „Wir schreiben alle nicht nur über uns“

Bernhard Schlink wurde 1944 geboren, er wuchs in Heidelberg auf. Neben seiner beachtlichen Karriere als Jurist, feierte er als Schriftsteller Welterfolg. Sein Buch „Der Vorleser“ (1995) wurde fürs Kino verfilmt. Seitdem hat er mehrere Romane und Bände mit Erzählungen geschrieben. Der Roman „Die Enkelin“ (Diogenes Verlag, 368 Seiten, 25 Euro) erscheint am 27. Oktober 2021.

Herr Schlink, Sie haben in Ihren Romanen schon der Nazi-Zeit, dem Leben im Kaiserreich oder auch den 68er-Verwirrungen nachgespürt. In Ihrem neuen Buch, „Die Enkelin“, widmen Sie sich gleich zwei weiteren Kapiteln deutscher Zeitgeschichte: der DDR und den rechtsextremen, völkischen Bewegungen von heute. Gehören die für Sie zusammen?

Sie gehören ganz offensichtlich zusammen, nicht nur für mich. Sehen Sie sich die politische Landschaft an: Die DDR und das völkische oder nationale Denken von rechtsextremen Gemeinschaften in Ostdeutschland, das gehört ganz gewiss zusammen.

Aber Ihr Buchtitel sagt es ja schon: Da geht es um die Enkelgeneration der DDR-Bürger. Die ist erst nach der Wende geboren.

Nehmen wir den Aufstieg der AfD im Osten: Der ist sicher nicht allein aus der DDR zu erklären, aber auch nicht ohne. Mein Sohn hat mit 12 in Heidelberg einen Ballon mit einer Nachricht steigen lassen, der es in den Harz schaffte. Seitdem hatte er eine Brieffreundin in der DDR, 1987/1988 haben wir sie besucht. Das junge Mädchen, 14 oder 15, erzählte begeistert von den beiden Neonazis in ihrer Schule: Das waren die, die die DDR am radikalsten verweigerten. Die auch diesen leicht verlogenen Konsens aufgekündigt hatten, der von Wohlmeinenden bis hin zu den Kirchen als humanistisches Erbe hochgehalten wurde.

Schlink erzählt aus der Perspektive einer ostdeutschen Frau

Aber das war nur eine Nische.

Es ist ein Moment. Auch grundsätzlich wurde das Nationale in der DDR nie so diskreditiert wie im Westen. Die DDR-Bürger waren ganz unbefangene Deutsche, während wir im Westen ja schon seit Jahrzehnten vielleicht Europäer und auch Deutsche sind, aber nicht so wie im Osten. So gibt es vieles, was dazu beigetragen hat, dass alles Rechte dort stärker ist.

Auf nichts reagieren Ostdeutsche ablehnender, als wenn ihnen Westler erklären, wie sie so denken. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch sogar in Ichform aus Sicht einer ostdeutschen Frau, die in den Westen geflohen ist. Ist das nicht anmaßend?

Diese Rückmeldung habe ich über meine Lektorin jedenfalls schon von jemandem bekommen: „Das geht gar nicht!“

Was entgegnen Sie?

Wir schreiben alle nicht nur über uns, Gott sei Dank, sondern auch über die, die uns begegnen, mit denen wir leben, mit denen wir sprechen.

Sie leben und unterrichten in Teilen des Jahres in New York. In den USA hat die Debatte über den Umgang mit benachteiligten Gruppen inzwischen die Frage hervorgebracht, ob ein weißer Übersetzer das Buch einer schwarzen Autorin übertragen darf. Erstaunt es Sie, dass viele Ostdeutsche es ganz ähnlich sehen wie manche Afroamerikaner?

Ist doch schön, dass man im Osten ganz auf der Höhe der Debattenzeit ist. Leider ist das eine der, Verzeihung, dümmsten Debatten, die ich seit langem erlebt habe. Was wären wir ohne Anna Karenina und ohne Effi Briest? Und was, wenn Schwarze nicht über Weiße schrieben und uns fühlen ließen, wie sie uns erleben?

Auch eigenes Erleben ist in den Roman eingeflossen

Sie beschreiben die Sechzigerjahre in Ost-Berlin sehr plastisch, aus der Perspektive eines West-Berliner Studenten und aus Sicht einer ostdeutschen Studentin. Auch Sie haben in West-Berlin studiert.

In diesem Fall ist tatsächlich sehr viel eigenes Erleben eingeflossen. Das fängt damit an, dass die Hauptfigur Kaspar, wie ich selbst, das Kind einer protestantischen Theologenfamilie ist. Für mich war der Osten Deutschlands immer schon das Deutschland Luthers und Bachs und Zinzendorfs und damit ebenso mein Deutschland wie das katholische Rheinland. Wie Kaspar bin auch ich nach Berlin gegangen, um das ganze Deutschland kennenzulernen.

Waren Sie auch so oft und so neugierig in Ost-Berlin unterwegs? Haben Sie wirklich eins der FDJ-Pfingsttreffen besucht, das Sie beschreiben?

Habe ich. Es war eine wunderbare Gelegenheit für uns Studenten aus Ost und West, einander kennenzulernen. Ich hatte tatsächlich einen Freundeskreis in Ost-Berlin, der mindestens so groß und fast intensiver war als der im Westen. Ich habe auch eine Freundin herausgeholt – nur hatte sie kein so dramatisches Schicksal wie die Freundin, die Kaspar herausholt. Also, da steckt schon vieles aus meiner eigenen Geschichte drin.

Warum haben Sie vorher nie über diese Erfahrungen gesprochen oder geschrieben? Gerade diese Fluchtgeschichte ist ja nicht alltäglich.

Sie ist mir erst wieder so stark zu Bewusstsein gekommen, als die Freundin im vergangenen Jahr gestorben ist. So ein Tod ruft vieles noch einmal sehr in Erinnerung. Ich habe es dann mit einer Geschichte verbunden, die ich schon lange im Kopf hatte: von einem Mann, der seine Frau aus einem Manuskript, das sie hinterlassen hat, neu kennenlernt.

Sie hatten also keine Hemmungen, sich in die ostdeutsche Mentalität zu versetzen, weil Sie all die Jahre ostdeutsche Freunde hatten?

Allerdings sind meine Freunde von damals alle nach und nach in den Westen gekommen. Meine frischeren Kontakte haben dann begonnen, als ich im Januar 1990 zum ersten Gastprofessor überhaupt an der Humboldt-Universität im Osten Berlins wurde.

Das war direkt nach dem Mauerfall, noch vor der Einheit. Wie kam es dazu?

Im November 1989 traf ich Christian Pfeiffer, den Strafrechtler aus Hannover, der später auch niedersächsischer Justizminister wurde. Er hatte Kontakte zur Sektion Jura an der HU, die einen Gastprofessor aus dem Westen suchte – aber er könne da nicht hin, weil er die Braunkohleluft im Winter nicht vertrage. Ich war begeistert und übernahm die Stelle und habe seitdem eine ganze Reihe Kontakte. Weil es in der DDR so schwer war, etwas zu publizieren, hatten die Juraprofessoren immer viel Zeit und Spaß daran, zu plaudern. Wir haben Kaffee getrunken und geredet.

Mit der DDR-Literatur ist er vertraut

Und Sie haben damals den Zentralen Runden Tisch der DDR dabei beraten, eine neue DDR-Verfassung aufzusetzen.

Ja, auch am Rande davon, beim Mittag- oder Abendessen, haben wir viel geredet. Und ich hatte seit den Sechzigerjahren DDR-Literatur gelesen. Von daher hatte ich immer das Gefühl, die Ostdeutschen sind mir als protestantischem Pastorensohn mindestens so vertraut wie ein katholischer Rheinländer.

Was waren die größten Unterschiede zwischen Ost und West?

Was mir immer wieder aufgefallen ist, war die große Ernsthaftigkeit in der DDR. Es wurde alles ernstgenommen, die Kultur, die Kunst, auch die Politik. Die Erfahrung nach der Vereinigung war, dass man sich im Osten vom Feuilleton – das ausgerechnet in den Neunzigern diesen ironisch-distanzierten Ton entwickelt hat – bis zur Politik, die ja auch ein Stück weit als taktisches Spiel zelebriert wird, nirgends ernstgenommen fühlte. Das hat von Anfang an zu dieser Fremdheit beigetragen.

Auf beiden Seiten?

Ja, den Wessis kamen die Ossis in ihrer Ernsthaftigkeit unbefangen bis tölpelhaft vor, weil sie dieses Spiel nicht souverän mitspielten. Und den Ossis kamen die Westler unernst vor, auch im Umgang mit ihnen.

Der Roman spielt teilweise in einer völkischen Gemeinschaft in Mecklenburg

Ihr neuer Roman spielt auch in einer völkischen Gemeinschaft in Mecklenburg. Deren Anhänger leben abgeschottet und sind misstrauisch: Wie bekamen Sie genug Einblicke, um über sie zu schreiben?

Es gibt inzwischen ein bisschen Literatur darüber – und Texte von Aussteigern. Schwerer war an die eigenen Blätter aus diesem rechten Umfeld zu kommen. Ich habe mich an die Bundeszentrale für politische Bildung gewandt, an den Verfassungsschutz, die Amadeu Antonio Stiftung gegen Rechtsextremismus – niemand sammelt diese Blätter. Fündig wurde ich dann bei einer kleinen Initiative in Berlin-Kreuzberg, zweites Hinterhaus, fünfter Stock, die mit großem Engagement sammelt, was es aus dem Milieu an Veröffentlichungen gibt.

Wie sind Sie damit umgegangen? Sind die Texte für Außenstehende überhaupt nachvollziehbar?

Mir wurde zuerst klar, wie riesig das rechte Spektrum ist – von der AfD, über die NPD, die Gefolgschaften, völkische Gemeinschaften wie die Ludendorff-Bewegung, bis zu Jugendgruppen, die mehr oder weniger radikal sind, mit ihren Lagern und Fahrten. Ich habe dann meine Figuren in einer völkischen Gemeinschaft angesiedelt, wo es viel Grünes gibt, man möchte mit der Natur und aus der Natur leben, man möchte wieder siedeln, man möchte tragen, was man selbst gewoben hat. Da ist viel Grün, viel Blut-und-Boden-Denken, Ablehnung des Fremden, Rassismus.

Aber keine Neigung zur Gewalt?

Naja, wenn man einen aus dem Dorf vertreiben will, legt man schon auch Hand an.

Warum haben Sie sich für diese Schattierung entschieden?

Zum einen habe ich dazu am meisten gefunden. Und ich konnte da auch mal hinfahren und mich in so einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern umsehen, mit Leuten sprechen. Das waren keine intensiven Gespräche, aber kleine Alltagseinblicke. Das half beim Schreiben.

Geschrieben haben Sie den Roman in der Zeit der Corona-Lockdowns. Welchen Einfluss hatte das auf das Buch?

Vor allem wurde ich schneller fertig. Ich konnte nicht mehr zwischen New York und Berlin pendeln, ich konnte nicht unterrichten – Gott sei Dank auch nicht per Zoom. Mir war klar, ich führe eine privilegierte Existenz, kein Homeoffice mit drei Kindern, sondern hatte Zeit zur Entschleunigung. Das Schreiben hatte einen ruhigen Fluss. Abends habe ich drei Stunden einen Roman gelesen oder drei Beethoven-Interpretationen verglichen, einfach so. Es war eine gute Zeit, um das Buch zu schreiben.

Von Hause aus sind Sie Jurist, waren sogar Rechtsprofessor, Landesverfassungsrichter, haben an einem Standardwerk über die Grundrechte mitgeschrieben. Wie haben Sie die Corona-Einschränkungen empfunden?

Vieles war inkonsistent und vieles war unverhältnismäßig. Das sieht man vor allem im Rückblick. Zugleich: Woher sollten sie es besser wissen? Es ist zum ersten Mal passiert, da scheint mir die Unbeholfenheit, mit der die Politik manchmal reagierte, ganz unvermeidlich.

Es gab die Debatte über überzogene Grundrechtseinschränkungen, etwa über die Ausgangssperren in einigen Bundesländern. Teilen Sie das Erstaunen darüber, wie bereitwillig die Deutschen das duldeten?

Nein, ich sah die Grundrechte nie wirklich bedroht und die Freiheit, keine Maske zu tragen, scheint mir der Freiheit größte nicht zu sein. Die große Akzeptanz, die all die Maßnahmen gefunden haben, scheint eher anzuzeigen, dass die Menschen die Einschränkungen als so dramatisch nicht empfunden haben. Ich denke, die Politik ist heilfroh, wenn sie das Kapitel hinter sich lassen kann. Dass sie Freude an Einschränkungen gelernt hätte, halte ich für abwegig.

Können Sie sich vorstellen, einen Roman über diese Zeit zu schreiben?

Nein, ich habe kein Interesse daran. Ich sehe nicht, dass die Corona-Zeit unsere Gesellschaft so stark verändert hat. Vielleicht bekommen wir auf Jahre oder Jahrzehnte, analog zur Grippeimpfung eine jährliche Corona-Impfung, gewöhnen uns daran und sagen eines Tages: Wie war das, als das losging? Aber das hat uns doch nicht so geprägt wie es eine Wirtschaftskrise oder ein Krieg tun kann. Wird es uns wie eine Zeitenwende erscheinen, die wir Jahrzehnte später in der Literatur bewältigen wollen? Das halte ich nicht für wahrscheinlich.

Von Steven Geyer/RND