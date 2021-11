Deutscher Tenor reißt sich Achillessehne bei Auftritt – und singt auf Krücken weiter

Graz. Der deutsche Tenor Matthias Koziorowski hat sich bei seinem ersten großen Auftritt als neues Ensemblemitglied der Oper Graz erheblich verletzt. Durch einen falschen Schritt zog er sich bei der Premiere der Operette „Clivia“ einen Anriss oder einen Riss der Achillessehne zu, wie eine Sprecherin der österreichischen Bühne am Dienstag berichtete.

Der 35-jährige gebürtige Essener, der zuletzt dem Ensemble in Halle (Saale) angehörte, habe die Partie des Gaucho Juan in dem selten gespielten Stück aber tapfer zu Ende gesungen. Der Tenor selbst sei auf Krücken gehumpelt, der Regieassistent Florian Kutej habe als zweites Ich die Spiel- und Tanzszenen übernommen. Die Zuschauer hätten beide am Ende bejubelt, so die Sprecherin. Wie die nächsten zehn geplanten Vorstellungen von „Clivia“ über die Bühne gehen sollen, sei noch unklar.

RND/dpa