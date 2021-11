Wahl in der Evangelischen Kirche: Steht künftig wieder eine Frau an der EKD-Spitze?

Berlin. Die Kandidatenliste ist fast paritätisch besetzt: Zehn Frauen und elf Männer bewerben sich ab Sonntag um 14 Plätze bei der Wahl in den Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD).

Ein Stuhl im 15-köpfigen Spitzengremium der Kirche ist schon besetzt. Er steht wie in jedem Rat der Präses des Kirchenparlaments zu - das ist seit ihrer Wahl im Mai dieses Jahres die 25-jährige Studentin Anna-Nicole Heinrich.

Am Mittwoch soll sich entscheiden, wer aus diesem Kreis die Nachfolge des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm antritt. Der 61-jährige Theologe will den Weg für Neues in der EKD freimachen und sich nach Ende seiner Tätigkeit als bayrischer Landesbischof in zwei Jahren wieder mehr auf Lehraufträge an verschiedenen Universitäten konzentrieren. Die Frage ist nun: Wird es eine Frau?

Zwei Kandidatinnen gelten als Favoritinnen

Vieles spricht dafür, dass mehr als elf Jahre nach dem Rücktritt Margot Käßmanns wegen einer Alkoholfahrt mit ihrem Pkw zum zweiten Mal eine Kirchenfrau das höchste Amt in der EKD übernehmen könnte. Zwei Kandidatinnen gelten in Kirchenkreisen als Favoritinnen: Die 58-jährige Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und schon jetzt stellvertretende Ratsvorsitzende, sowie die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs (60).

Beide Frauen kommen aus dem seelsorgerischen Bereich, sind bestens in der Kirche vernetzt und besetzen wichtige Kompetenzfelder. Kurschus erhielt zuletzt einen Preis für überdurchschnittliche Predigten und hat sowohl Erfahrungen im kirchenparlamentarischen Bereich als auch in der Leitungsebene.

Fehrs war von 2018 bis 2020 die Sprecherin des Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Sie hat somit Erfahrungen, die der Kirche bei der Aufarbeitung der Missbrauchskandale helfen - ein Thema, das in Bremen breiten Raum einnehmen wird.

Doch Synoden entfalten auch Eigendynamik. Die Wahlen vor sechs Jahren - übrigens ebenfalls in Bremen - dauerten länger als zwölf Stunden. Es könnte also an der Spitze eine Überraschung geben.

Bei der Wahl spielt aber auch der konfessionelle Proporz eine Rolle. Bedford-Strohm zum Beispiel ist Bischof einer lutherischen Landeskirche, nun könnte jemand aus einer unierten (aus verschiedenen protestantischen Konfessionen vereinigten) Landeskirche an die Reihe kommen - ein Pluspunkt für Kurschus?

Wie auch immer: Die Synode muss den harten Sparkurs der Kirche umsetzen. Bis 2030 soll die EKD ihre Ausgaben um 17,5 Millionen Euro reduzieren. Weniger Mitglieder bedeuten auch weniger Einnahmen - und die Zahl wird dieses Jahr voraussichtlich die 20-Millionen-Marke unterschreiten.

Von Thoralf Cleven/RND