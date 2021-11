Von Babynahrung bis Fischkonserven: Fünf Funfacts über Abba

Bereits in den 70er-Jahren erzielt Abba weltweit Aufmerksamkeit und geht mit ihren Alben für immer in die Musikgeschichte ein. Dass die Gründung der Band eigentlich eine Urlaubsidee gewesen ist und die Amerikaner bis in die 00er-Jahre brauchten, um sich in die Musik der vier Schweden zu verlieben, mag man deshalb kaum glauben. Fünf Funfacts über Abba, die man kennen sollte.

1. Schrille Kostüme wegen Steuerersparnissen

Kostümtechnisch trauten sich die vier Schweden einiges: Weite Schlaghosen, glänzende Ganzkörperanzüge und grelle Farben. Doch die Band trug die Kleidung nicht nur, um Aufmerksamkeit zu erzielen. In einem Bildband, der 2014 erschienen ist, gibt die Band preis, dass ihre Outfits aus steuerlichen Gründen so extravagant ausfielen. Demnach konnte Kleidung, die nicht für den täglichen Gebrauch vorgesehen war, steuerlich abgesetzt werden.

2. Abba nicht gleich Abba

In Deutschland ist ziemlich schnell klar, um wen oder was es geht, wenn man von „Abba“ spricht. Nicht so in Schweden: Dort existiert seit dem 19. Jahrhundert ein Fischkonservenunternehmens mit demselben Namen. Dieses war zunächst nicht mit der Namensverwendung einverstanden, stimmte im Jahr 1974 jedoch zu. Dies war auch der berühmteste Moment in der Geschichte der Band, als sie den Eurovision Song Contest mit „Waterloo“ gewinnt. Demnach hatte das Fischereikonservenunternehmen einen Marketing-Boost – ganz umsonst.

3. Erstes Konzert vor UN-Soldaten im Griechenland-Urlaub

Bei einer gemeinsamen Zypernreise der beiden Paare bemerkten die vier, wie gut sie musikalisch zusammenpassen. Nach anfänglichem Singen am Strand veranstalten die vier spontan ein improvisiertes Konzert für die dort stationierten UN-Soldaten – und damit ihr erstes überhaupt.

4. Debüt mit Babynahrung

Björn und Agneta stimmten 1973 zu, für die Babynahrungsfirma „Semper“ Werbung zu machen. Ihre Tochter Linda, die heute Schauspielerin ist, hatte somit ihren ersten Auftritt.

5. Erst 2008 Nr.-eins-Album in den USA

Erst 2008 – 26 Jahre nach Auflösung der Band – erzielt Abba in den USA einen ersten Platz in den US-Billboard-Pop-Catalog-Album-Charts mit ihrem Album „Gold – Greatest Hits“. Auch das Album wurde bereits 16 Jahre zuvor veröffentlicht. Grund dafür war die Erscheinung des Kinofilms „Mamma Mia!“, der auf dem gleichnamigen Musical basiert.