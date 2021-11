„Blinding Lights“ von The Weeknd ist der größte Hit aller Zeiten

Bei Musiker The Weeknd (31) reiht sich ein Erfolg an den nächsten: Nun ist sein Hit „Blinding Lights“ laut Billboard-Charts der größte Hit aller Zeiten. Laut Billboard-Mitteilung war der Song des Kanadiers, den er Ende November 2019 veröffentlichte, vier Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100 und danach 90 weitere Wochen in den Billboard-Charts. Dieser Rekord bringt „Blinding Lights“ demnach nun den Titel „Nr. 1 der größten Songs aller Zeiten der Hot 100″-Charts ein.

„Blinding Lights“ löst „The Twist ab

The Weeknd löst damit Chubby Checker mit seinem Song „The Twist“ aus dem Jahr 1960 ab. Er selbst zeigt sich ungläubig über den großen Erfolg von „Blinding Lights“: „Ich glaube nicht, dass ich es schon verstanden habe“, teilte The Weeknd in einem Statement mit. „Ich versuche, mich nicht darauf aufzuruhen. Ich fühle mich gesegnet und ich bin einfach dankbar.“

Auf Instagram postete der Musiker ein Cover des „Billboard“-Magazins, auf dem er selbst zu sehen ist - versehen mit einem „100″-Emoji.

RND/hsc